Drehpause: Die Zukunft von "First Dates" steht jetzt fest

Erst Aufregung, jetzt Aufatmen: Die Kuppelshow First Dates - Ein Tisch für zwei mit Gastgeber Roland Trettl (54) bleibt dem Vorabend bei VOX erhalten. Nach den Schlagzeilen im Herbst, wonach die Produktion zum Jahresende stoppen sollte, steht nun fest, wie es weitergeht. Eine Sprecherin bestätigte laut dem Medienmagazin DWDL, dass nach einer Pause ab dem zweiten Quartal 2026 wieder gedreht wird – in Köln, mit dem bekannten Team und dem gewohnten Konzept. Bis dahin ist für Nachschub gesorgt: Vorproduzierte Folgen sichern die Ausstrahlung, sodass Fans auch 2025 und ins Jahr 2026 hinein nicht leer ausgehen.

Das Format bringt es seit dem Start im März 2018 auf knapp 1350 Episoden und prägt bei VOX die Stunde zwischen 18 und 19 Uhr. Zuletzt war die Zahl neuer Folgen im Jahresvergleich zwar gesunken – 2023 und 2024 liefen jeweils 183, im laufenden Jahr 120 –, doch die vorliegende Episodenreserve federt die Produktionspause ab. Die Verantwortung liegt weiterhin bei Warner Bros. International Television Production Deutschland. Neben dem Vorabend-Dauerbrenner kehrt 2026 auch der Primetime-Ableger First Dates Hotel zurück, wie der Sender bestätigt hat. Entscheidend für die kommenden Monate bleibt, wie VOX den vorproduzierten Vorrat taktet – die Ausstrahlung wird nach jetzigem Stand fortgesetzt.

Roland ist seit Jahren das Gesicht des Formats. Der Koch empfängt Singles an der Bar, bringt Nervosität mit Charme zum Schmelzen und überlässt die Magie dem ersten Kennenlernen – vom höflichen Händedruck bis zur Entscheidung am Schluss. Die Show hat in der Community Ritualcharakter: Man fiebert mit, wenn Gespräche stocken, Funken fliegen oder das Dessert die Zunge lockert. Viele Paare bleiben der Redaktion verbunden, manche erzählen später von Zusammenzug oder Familienzuwachs. Auch deshalb ist "First Dates" für viele ein täglicher Fixpunkt – ein Stück Vertrautheit am frühen Abend, das jetzt eine klare Perspektive hat.

RTL / Stefan Gregorowius "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl

RTL Logo von "First Dates - Ein Tisch für zwei"

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl, "First Dates"-Bekanntheit