Überraschung: "Bauer sucht Frau"-Simone küsst diesen Bauern

Beim großen Wiedersehen von Bauer sucht Frau sorgt Simone für die wohl unerwartetste Szene des Abends: Die Tierliebhaberin, die ursprünglich die Hofwoche mit Frank verbracht hatte, kommt im Laufe des Abends Bauer Jörg besonders nah. Während andere Gäste feiern und tanzen, kommt es zwischen den beiden Landwirten und der Sängerin zu einem Kuss. "Simone hat auch ein bisschen Feuer, das gefällt mir", schwärmt Jörg. Die Gnadenhofbesitzerin sieht das ähnlich: "Der Kuss mit Jörg war zu kurz, der hätte länger sein können."

Das romantische Wiedersehen blieb allerdings nicht unbemerkt. Frank, den Simone ursprünglich auf ihrem Hof begrüßt hatte, beobachtete die Szene und suchte direkt das Gespräch mit ihr. Er offenbarte ihr, dass er inzwischen starke Gefühle für sie entwickelt habe und bereit wäre, für ihre Beziehung mehr Zeit zu schaffen – ein Punkt, der nach der Hofwoche zwischen ihnen problematisch gewesen war. Simone reagierte zurückhaltend und fragte: "Was möchtest du jetzt von mir?" Sie machte deutlich, dass es für sie keine gemeinsame Zukunft gibt. Ihre Gefühle seien zu verletzt, um sich auf ihn einzulassen. Besonders verärgert zeigte sie sich darüber, dass Frank sie mitten aus der Party holte, wo sie gerade Spaß hatte.

Simone ist Männern gegenüber sehr vorsichtig, das wurde bereits während ihrer Hofwoche deutlich. Gegenüber Promiflash erklärte die Sängerin: "Ich habe mit meiner Gutmütigkeit in meinem Leben oft und sehr viel Lehrgeld bezahlt." Ihre Angst, erneut verletzt zu werden, prägte jede neue Bekanntschaft. "Es schmerzt einfach so sehr, verletzt zu werden und ich bin so viel verletzt worden", gab sie zu. Kein Wunder also, dass sie sich vor einem weiteren Neuanfang fürchtet.

RTL / Stefan Gregorowius Simone von "Bauer sucht Frau" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jörg, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Simone und Frank, "Bauer sucht Frau" 2025

