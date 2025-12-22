Simon Cowell strahlt mit Hunden und Verlobter auf Barbados

Simon Cowell (66) gönnt sich karibische Sonne – und zeigt dabei viel Haut: Der Produzent entspannt auf Barbados oben ohne auf einer weißen Liege und teilt die Momentaufnahme mit seinen Followern auf Instagram. Mit dabei sind seine treuen Begleiter: Gleich drei der kleinen Terrier sitzen auf seinem Schoß, während auch Daisy und Pebbles am Pool nicht weit sind. An seiner Seite verbringt er die Auszeit mit seiner Verlobten Lauren Silverman (48), die in einem roten Badeanzug über das Deck eines Boots spaziert. Das Paar genießt die traditionelle Festtagspause in der Karibik, strahlt in die Kamera und macht unmissverständlich klar, wo es die beiden gerade hinzieht: Sonne, Meer, Hunde – und viel gute Laune.

In weiteren Clips gibt Simon einen augenzwinkernden Einblick in das tierische Programm: Er spricht von Squiddly und Diddlys "jährlichem Schwimmwettbewerb" und bringt Pebbles im Pool das Planschen näher. Lauren postet parallel ein Pärchenfoto in ihrer Story und schreibt schlicht "Us", dazu mehrere rote Herzen. Auch ein Bettfoto mit Squiddly und Diddly landet im Feed, während Simon in schwarzen Shorts und mit seiner typischen Sonnenbrille durch den Tag schlendert. Zuletzt hatte der X Factor-Macher Schlagzeilen gemacht, weil Lauren in der Netflix-Dokuserie "The Next Act" ihre Namensänderung per Deed Poll unterschreibt – ein Schritt, der die Familie mit Sohn Eric unter einem gemeinsamen Namen vereint.

Abseits des Rampenlichts zeigt das Paar viel Zusammenhalt. Lauren erklärte in der Serie, die Entscheidung für den Namen sei "mehr über die Einheit unserer Familie" gewesen, wie Us Weekly zitiert. Simon, der sich nach eigener Aussage lange mit dem Thema Ehe Zeit ließ, klingt inzwischen entschlossen: Man werde privat heiraten, ließ er im Gespräch mit dem US-Magazin durchblicken, und schwärmte: "Wir haben eine sehr, sehr enge Bindung. Ich vergöttere sie." In dem Projekt habe Lauren sich zunächst zurückgehalten, dann aber ihre entspannte Art gezeigt – genau die, die nun auch auf Barbados zu sehen ist, wenn die beiden lachend aufs Meer blicken und die Hunde den Urlaub zur Familienangelegenheit machen.

Instagram / simoncowell Simon Cowell in seinem Esszimmer

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman 2019 in London

Instagram / simoncowell Simon Cowell mit seinem Sohn Eric