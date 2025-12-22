Weihnachtsfreuden bei Reese Witherspoon und ihren drei Kids

Reese Witherspoon (49) lässt auf Instagram die Feiertage glitzern – und ihre drei Kinder sehen ihr dabei zum Verwechseln ähnlich. Am Sonntag, 21. Dezember, teilte die Schauspielerin eine ganze Reihe festlicher Schnappschüsse, auf denen sie mit Ava Phillippe (26), Deacon Phillippe (22) und Tennessee James Toth posiert. Mit Ava zeigt sich Reese im Partnerlook in Schwarz mit Metallic-Akzenten, mit Deacon strahlt sie in einem weiteren Partyfoto um die Wette. Auch ein seltener Moment mit Teenager Tennessee ist dabei. "Making Merry ", schrieb Reese zu der Bilderstrecke, die Lust auf Lichterglanz, Plätzchenduft und Familienspaß macht.

Zwischen all den Familienmomenten zeigt die "Natürlich Blond"-Ikone auch Details aus ihrer Weihnachtswelt: ein opulentes Charcuterie-Board, ein funkelnder Tannenbaum und ein beeindruckendes Lebkuchenhaus. Besonders herzlich: ein Foto mit ihrer Mutter Betty, aufgenommen zwischen Flugzeugen, dazu trägt Reese einen Weihnachts-Pulli und Jeans. Außerdem nimmt sie ihre Follower mit auf einen Einkaufsbummel – auf einem Bild lacht sie Seite an Seite mit Laura Dern (58). In ihren Instagram-Stories legte die Unternehmerin noch den passenden Soundtrack darunter und setzte "Jingle Bells" als musikalische Untermalung ein.

Privat geben Reese und ihre Liebsten gerne kleine, aber feine Einblicke, ohne zu viel preiszugeben. Ava, die ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, begleitet Reese seit Jahren zu Events und teilt gelegentlich eigene Kunst- und Modeprojekte. Deacon, der Musikfan, zeigt sich häufig mit entspanntem Lächeln an Reeses Seite. Tennessee hält sich meist im Hintergrund, sorgt auf den aktuellen Familienfotos aber für das Extra an Weihnachtslaune. Reese scheint ihre Balance gefunden zu haben: Zwischen ihrer Arbeit als Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin wirkt sie in den Weihnachtsfotos vor allem wie das, was sie privat ist – eine stolze Mutter, die die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern, ihrer Mutter und langjährigen Freunden sichtbar genießt.

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von „The Morning Show“ Staffel 4 in New York

https://www.instagram.com/p/DSiMFPeDxxT/?img_index=5 Reese Witherspoon und ihr Sohn Deacon Phillippe bei Instagram

https://www.instagram.com/p/DSiMFPeDxxT/?img_index=8 Reese Witherspoon und ihr Sohn Tennessee James Toth bei Instagram