Gary Busey auf Bewährung: Hollywood-Star schuldig

Gary Busey (81) wurde am Donnerstag zu zwei Jahren Bewährung verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, im Jahr 2022 eine Frau unsittlich berührt zu haben. Der Vorfall ereignete sich laut Page Six auf einer Horror-Film-Convention in New Jersey. Laut Gerichtsdokumenten muss der Schauspieler zudem eine DNA-Probe abgeben und den Kontakt zu zwei weiteren Betroffenen dauerhaft vermeiden. Gary Busey hatte in einer Anhörung gestanden, dass die Berührung nicht zufällig gewesen sei.

Die Verurteilung folgt auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, weitere Anklagepunkte gegen den Oscar-Nominierten fallen zu lassen, nachdem er sich schuldig bekannt hatte. Ursprünglich war der 81-Jährige mit mehreren Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert, darunter der Versuch, den BH einer Frau zu öffnen. Sein Anwalt bezeichnete die Anklagen als "schädlich für Gary Buseys Ruf" und erklärte, der Schauspieler wolle die Angelegenheit endgültig hinter sich lassen. Trotz des Schuldspruchs äußerte Gary über seinen Anwalt, er sei froh, dass dieser Fall nun abgeschlossen sei.

Gary, der vor allem durch Filme wie "Buddy Holly Story" bekannt wurde, hat eine Karriere hinter sich, die über fünf Jahrzehnte umfasst. 1988 erlitt er bei einem Motorradunfall eine schwere Kopfverletzung, die später von ihm selbst als lebensverändernd beschrieben wurde. Der Schauspieler war in den letzten Jahren immer wieder mit negativen Schlagzeilen konfrontiert. Dennoch betonte er in der Vergangenheit mehrmals, wie sehr er seinen Beruf schätze. Trotzdem hat er sich in den letzten Jahren zunehmend für ein ruhiges Leben im Ruhestand entschieden und wird dieses in Zukunft sicher auch weiterhin verfolgen – vor allem nach der stressigen Zeit, die hinter ihm liegt.

Getty Images Gary Busey im Mai 2013

Getty Images Gary Busey im Januar 2013 in Pasadena

