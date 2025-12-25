Diese kosmetischen Eingriffe hat Simon Cowell hinter sich

Simon Cowell (66) ist bekannt für seine offene Art, wenn es um seine kosmetischen Eingriffe geht. Der Produzent und Reality-TV-Star, der durch Shows wie American Idol und The X Factor weltberühmt wurde, hat im Laufe der Jahre zahlreiche ästhetische Behandlungen ausprobiert – darunter Botox und Filler. In einem Interview mit der Daily Mail im Dezember 2025 bestätigte Simon: "Ich habe Botox gehabt. Ich habe Laser und dies und das ausprobiert." Er erklärte weiter, dass es ihm vor allem um Authentizität ginge. Ein Facelift dementierte er im selben Interview ausdrücklich. In der Vergangenheit habe er es jedoch mit den Eingriffen übertrieben, bis er sich selbst auf Fotos nicht mehr erkennen konnte.

Neben den üblichen kosmetischen Maßnahmen hat Simon auch ungewöhnlichere Behandlungsmethoden in Anspruch genommen. In einem Gespräch mit der britischen Ausgabe von GQ erwähnte er eine Blutfilter-Behandlung, die er in einer Wellness-Klinik in Spanien durchführen ließ. Dabei wird das Blut durch Schläuche aus dem Körper geleitet, gefiltert und wieder zurückgeführt. Trotz der Schmerzen, die mit dem Eingriff verbunden waren, sei Simon von der Idee überzeugt, den Alterungsprozess von innen heraus anzugehen. Eine weitere außergewöhnliche Überlegung war die der Kryonik, also das Einfrieren des Körpers, um später möglicherweise wiederbelebt zu werden. Nachdem ihm jedoch erklärt wurde, dass bei diesem Verfahren der Kopf vom Körper getrennt wird, verwarf er diese Idee schnell.

Der schmerzhafte Wendepunkt kam jedoch, als sein Sohn Eric ein Bild seines Vaters sah und in Gelächter ausbrach. Simon gestand, dass er in diesem Moment realisierte, wie übertrieben die Filler-Einlagen geworden waren, und entschied, künftig komplett darauf zu verzichten. Heute setzt er stattdessen auf einen gesunden Lebensstil, bei dem viel Wasser, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung im Vordergrund stehen. Auch ein E-Bike-Unfall im Jahr 2020, bei dem er sich schwer verletzte, habe ihn dazu bewogen, auf seine Gesundheit mehr zu achten. In einem Interview mit The Sun erklärte er, dass diese Veränderungen ihn sogar "rückwärts altern" ließen und er sich fitter fühle denn je.

Getty Images Simon Cowell, "American Idol"-Juror

Getty Images "The X-Factor"-Juror Simon Cowell im August 2018

IMAGO / WENN Simon Cowell, September 2025