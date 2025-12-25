König Charles bricht Tradition mit Weihnachtsansprache 2025

König Charles III. (77) überrascht zu Weihnachten mit einer Tradition, die er bewusst bricht: Die diesjährige Ansprache an die Nation wurde nicht in einem Palast gedreht, sondern am 11. Dezember in der Lady Chapel der Westminster Abbey in London. Damit wählte der Monarch erstmals diesen ehrwürdigen Ort für die Weihnachtsbotschaft, die am 25. Dezember ausgestrahlt wird. Es ist zudem erst das zweite Mal seit 2006, dass die Aufnahme nicht in einer königlichen Residenz entsteht, wie E! Online berichtet. Der Royal setzt damit ein deutliches Zeichen, wo er spricht, wann er spricht und mit wem: mit der Nation – mitten im geistlichen Herzen des Landes.

Die Ortswahl knüpft an eine Reihe von Veränderungen an, die Charles seit seiner Thronbesteigung eingeführt hat. Im Vorjahr ließ er seine Weihnachtsansprache in der Fitzrovia Chapel in Londons Pearson Square aufzeichnen. Laut Court Circular 2025 hat Charles in den vergangenen zwölf Monaten 532 Termine absolviert und damit offiziell den inoffiziellen Titel des "fleißigsten Royals" von Prinzessin Anne (75) übernommen. Parallel zu seinen Verpflichtungen läuft seine Krebsbehandlung weiter. In einer Botschaft während der Channel-4-Sendung "Stand Up To Cancer" am 12. Dezember erklärte er, seine Therapien würden 2026 reduziert. "Dieses Etappenziel ist sowohl ein persönlicher Segen als auch ein Zeugnis für die bemerkenswerten Fortschritte in der Krebsbehandlung in den letzten Jahren", sagte er und betonte die Bedeutung früher Diagnosen: "Ein paar Momente kleiner Unannehmlichkeiten sind ein geringer Preis."

Hinter den offiziellen Worten steht ein Familienmensch, der Orte bewusst auswählt: Die Westminster Abbey ist für Charles voller Erinnerungen – hier fanden Krönungen und große royale Anlässe statt. Der König greift in öffentlichen Botschaften immer wieder zu persönlichen Tönen, wenn er über Gesundheit, Zusammenhalt und Verantwortung spricht. Vertraute beschreiben ihn als detailverliebten Planer, der trotz dichter Agenda Rituale pflegt und in stillen Momenten die Nähe zu historischen Räumen sucht. Wo andere eine Bühne sehen, sieht der Monarch häufig einen Resonanzraum für Gemeinschaft und Trost – gerade an Feiertagen, an denen viele Menschen innehalten.

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Prinzessin Anne, Royal British Legion Festival

Getty Images König Charles III. besucht Chatfield Health Care in London 2025