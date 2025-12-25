So steht Elizabeth Banks (51) zu Botox-Behandlungen

Elizabeth Banks (51) hat sich in einem Interview mit Us Weekly offen über das Thema Botox und das Älterwerden geäußert. Die Schauspielerin verriet, dass sie bislang keine Erfahrungen mit den faltenmindernden Injektionen gemacht habe, aber nicht ausschließen wolle, es eines Tages auszuprobieren. "Ich würde es tun", erklärte die 51-Jährige und fügte hinzu, dass sie bereits dabei sei, sich über geeignete Ärzte zu informieren. Ihr Ziel sei es, so "anmutig wie möglich" zu altern und anderen Frauen ein erreichbares Schönheitsideal zu vermitteln.

Neben der ehrlichen Auseinandersetzung mit Botox sprach Elizabeth auch über ihre Herangehensweise an ihre eigene Schönheitspflege. Seit September 2023 arbeitet sie mit der Marke No7 zusammen und schwärmt besonders von deren Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, die sie täglich zum Schutz vor Sonnenschäden nutzt. Auch das Future Renew Damage Reversal Night Serum gehört fest zu ihrer Routine. Darüber hinaus betont sie die Bedeutung eines gesunden Lebensstils: Viel Schlaf, eine ausgewogene Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit seien essenziell für eine strahlende Haut und ein positives Körpergefühl. "Alles ist miteinander verbunden", erklärte sie im Gespräch.

Im Umgang mit dem Älterwerden setzt die Schauspielerin vor allem auf Selbstbewusstsein und Akzeptanz. Elizabeth hat gelernt, sich selbst weniger kritisch zu betrachten und sich nicht mit anderen zu vergleichen. "Ich bin nur im Wettkampf mit meinem jüngeren Ich", sagte sie dazu. Sie hebt hervor, dass es vor allem wichtig sei, das Beste aus sich selbst zu machen, ohne dabei auf die Meinung anderer zu achten. Ein Netzwerk aus unterstützenden Freundinnen helfe ihr dabei, sich weiterhin wohl in ihrer Haut zu fühlen. Ihre Einstellung gibt sie gern weiter: "Schönheit kommt nicht nur von außen, sondern auch von innen."

Getty Images Elizabeth Banks im Februar 2024 in Santa Monica

Getty Images Elizabeth Banks, Schauspielerin

Getty Images Elizabeth Banks , Februar 2020