Alle Infos zu Greta Gerwigs "Narnia"-Reboot

Hollywood zieht den Mantel aus dem Wandschrank: Netflix lässt "Die Chroniken von Narnia" neu erstrahlen und vertraut das Mega-Projekt niemand Geringerem als der Barbie-Regisseurin Greta Gerwig (42) an. Laut Moviepilot haben die Dreharbeiten im August 2025 in London begonnen. Der Film soll pünktlich zu Thanksgiving 2026 zunächst exklusiv in IMAX-Kinos starten und rund vier Wochen später auf Netflix landen. Adaptiert wird dabei der Roman "Das Wunder von Narnia", das Prequel der Hauptgeschichte. Mit an Bord sind ersten Set-Bildern zufolge die aufstrebenden Jungstars David McKenna und Beatrice Campbell als Digory und Polly.

Netflix hatte sich die Rechte bereits 2018 gesichert, doch erst mit der Verpflichtung der "Barbie"-Macherin nahm das Projekt 2023 richtig Fahrt auf. Die Dreharbeiten sind für etwa sieben Monate angesetzt. Laut Set-Beobachtungen steht die Handlung im frühen 20. Jahrhundert, allerdings wurden in London Motive im Stil der 1950er eingefangen. Hinter den Kulissen war zuvor Matthew Aldrich mit dem Franchise in Verbindung gebracht worden. Für die Besetzung kursierten zahlreiche Namen: Netflix dementierte Gerüchte um Enola Holmes-Star Louis Partridge. Saoirse Ronan (31) galt ebenfalls als heiße Kandidatin, erklärte allerdings bei "Jimmy Kimmel Live", dass es keine Gespräche gegeben habe. Fix ist: Emma Mackey (29) ist seit April 2025 als Hexe Jadis bestätigt. Zudem heißt es, Meryl Streep (76) solle Löwe Aslan sprechen, Carey Mulligan (40) spiele Digorys kranke Mutter, und Daniel Craig (57) sei als zwielichtiger Onkel Andrew im Gespräch. Ein Trailer wird nach Drehschluss erwartet, also nicht vor Anfang 2026.

Für Fans der Bücher von C.S. Lewis bedeutet der Start mit "Das Wunder von Narnia" einen Blick auf die Wurzeln: Aslans Schöpfung, die ersten Schritte nach Narnia, der Ursprung von Jadis. Die Vorlage zeigt Digorys tiefe Bindung zu seiner Mutter, was der Geschichte eine emotionale Basis gibt. Emma ist vielen durch die Serie Sex Education vertraut und gilt abseits der Kamera als zurückhaltend, was ihre düstere Jadis umso kontrastreicher wirken lassen könnte. Dass Greta sich eine IMAX-Premiere erkämpft hat, passt zu ihrer jüngsten Arbeitsweise: große Welten, starke Figuren, sorgfältig kuratierte Ensembles. Und für die jungen Hauptdarsteller David und Beatrice dürfte Narnia zum Sprungbrett werden – eine Reise, die vor der Kamera in magische Länder führt und privat den Schritt ins Rampenlicht bedeutet.

Imago Lucy entdeckt den geheimen Durchgang nach Narnia in "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe"

Getty Images Greta Gerwig, Regisseurin

Getty Images Emma Mackey im Februar 2023

