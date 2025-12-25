So feiern Achim Petry und seine Familie dieses Weihnachten

Achim Petry (51) macht an den Festtagen kurzen Prozess mit Kälte und Kerzenschein daheim: Der Sänger verbringt Weihnachten in diesem Jahr mit seiner Familie auf den Kanarischen Inseln – und zwar gemeinsam mit seinen Eltern und der großen Verwandtschaft. Im Gespräch mit Promiflash brachte er die Pläne auf den Punkt: "Wir feiern tatsächlich warm", sagte er. "Wir fliegen wieder auf die Kanaren", erklärte er weiter. Gefeiert wird also unter Palmen statt unter dem Tannenbaum, und zwar pünktlich zum Fest mit allen Lieben zusammen.

Hinter dem sonnigen Weihnachtsplan steckt ein vertrautes Ritual, das zuletzt auf Eis lag. "Wir haben es zwei Jahre nicht gemacht, aber jetzt fliegen wir zu meinen Eltern und feiern dann mit der großen Familie zusammen", erzählte Achim gegenüber Promiflash. Damit knüpft die Familie an frühere Urlaube an, die für sie zum Jahresausklang dazugehören. Die Rückkehr zum Insel-Weihnachten bedeutet für alle Beteiligten vor allem eins: viel gemeinsame Zeit, lange Gespräche und ein Wiedersehen, das im vergangenen Jahr gefehlt hatte. "Das ist auch mal wieder schön", betonte er.

Der Sohn von Wolfgang Petry (74) erzählte außerdem, dass Weihnachten in seinem Leben nicht immer eine so große Bedeutung hatte. Erst als seine Kinder auf die Welt kamen, veränderte sich sein Blick auf das Fest der Liebe. "Weihnachten bedeutet mir eigentlich erst was, seit ich Kinder habe", offenbarte Achim im Promiflash-Interview und ergänzte: "Seit 19 Jahren ungefähr bedeutet mir das ziemlich viel, wenn Weihnachten ist. Da habe ich gemerkt, wie wichtig Weihnachten in seiner Grundbedeutung sein kann."

IMAGO / STAR-MEDIA Achim Petry, Sänger

IMAGO / Future Image Achim Petry und seine Ehefrau Giovanna Cali, Dezember 2025

Imago Achim Petry bei Katys X-mas Wonderland in der Wolkenburg, Köln, 2. Dezember 2025