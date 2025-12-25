Sechs Kilo weniger in sechs Wochen: Emma Fernlund gibt Tipps

Emma Fernlund (24) macht vor, wie sie die Feiertage ohne strengen Verzicht meistert – und dabei auf Kurs bleibt: Die Reality-Bekanntheit verrät auf TikTok, dass sie in den vergangenen sechs Wochen sechs Kilo abgenommen hat. Nun, pünktlich zu Weihnachten, teilt sie mit ihren Followern alltagstaugliche Tipps für die kommenden Tage. In einem neuen Video erklärt Emma, sie wolle sich wieder wohler in ihrem Körper fühlen und zeige deshalb, wie sie Genuss und Routine verbindet. Ihr Ansatz: Druck rausnehmen, Routinen beibehalten, gemeinsam mit Familie oder auch allein in Bewegung bleiben – und beim Essen auf Körpersignale hören.

Konkret rät die Influencerin zu täglichen Spaziergängen, um Kopf und Körper zu entlasten. "Eine super einfache Sache, die ihr ganz leicht mit integrieren könnt, ist erst mal einen schönen ausgiebigen Spaziergang jeden Tag zu machen", erklärt Emma in dem Clip. Beim Festessen setzt sie auf bewusstes Tempo: langsam essen, nur bis zur Sättigung und keinen Teller aus Pflichtgefühl leeren. Außerdem starte sie den Tag mit einer großen, eiweißreichen Mahlzeit, um abends nicht mit Riesenhunger ans Buffet zu gehen. Verbote gibt es nicht – Glühwein ist für sie in Ordnung, solange auch genug Wasser konsumiert wird. Ihr wichtigstes Learning: Weg vom Schwarz-Weiß-Denken. Weihnachten sei kein Anlass zum Übertreiben, sondern eine gute Übung, entspannt mit Ausnahmen umzugehen. "Ein oder zwei Tage ein bisschen mehr essen als normal wird euch nicht komplett rausziehen", betont sie und rät: keinen Perfektionsdruck, Weihnachten komme jedes Jahr wieder.

Vor wenigen Monaten machte Emma eine schwierige Phase in ihrem Leben öffentlich. Sie erklärte, sie wolle etwas mehr Transparenz zeigen: "Weil man in diesem Job oft nur das Beste von sich zeigt. Aber genau das möchte ich ändern – weil mein Kanal mein echtes Leben zeigt. Mit Höhen, Tiefen und allem dazwischen." Emma berichtete ehrlich von ausschweifenden Partynächten auf Ibiza, von Alkohol und wenig Schlaf. "Irgendwann habe ich gemerkt, mein Körper fühlt sich nicht mehr nach mir an. Für viele ist das vielleicht eine normale Figur, für mich ist es das aber nicht. [...] Ich will zurück zu meinem Wohlfühlgewicht", richtete sich die Influencerin an ihre Fans. Seither nimmt sie ihre Follower auf ihrem Abnehmweg mit und teilt regelmäßig Einblicke.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Dezember 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Dezember 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit