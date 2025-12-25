Nach Forsthaus-Stress: Max Bornmann wettert hart gegen Gina

Im Forsthaus Rampensau Germany geriet Gina Beckmann (25) in einen heftigen Streit mit Max Bornmann (29) und seiner Freundin Melina Hoch (29). Während Melina aus der Situation flüchtete, eskalierte es zwischen Gina und Max. Im Podcast "Champagner & Chaos" mit Yvonne Osthoff Mouhlen Pflücke erinnert das Paar sich jetzt an den Augenblick – und Max lässt dabei kein gutes Haar an seiner Konkurrentin. "Ich finde, wenn du im Business bist, hast du auch eine große Verantwortung. Und da finde ich es fast noch schlimmer, wenn solche Sachen geschürt werden. Das ist fast noch schlimmer als die Leute, die auf solche Sachen dann einsteigen und schreiben: Hassrede, Hetze, den muss man canceln", erklärt Max und meint dann: "Da sagst du selbst, du wirst von Walentina gemobbt – obwohl Walentina das gar nicht war. Da tut Gina mir auch einfach leid. Sie ist jemand, der große Selbstprobleme hat, und ich finde, der sollte man einfach mal das Handy wegnehmen."

Melina sieht das ganz ähnlich wie ihr Partner. In wenigen Wochen wird das Forsthaus-Wiedersehen ausgestrahlt – auch da soll es zwischen den werdenden Eltern und Gina krachen. Laut Melina schießt die Influencerin die ganze Zeit gegen die beiden. Für Melina sei das aktuell schwierig, da sie aufgrund ihrer Schwangerschaft gerade so emotional sei. "Würde ich mich jetzt auf ihr Niveau herablassen, würde ich mich jetzt in meine Story setzen und sagen: 'Wie kannst du mir das antun? Wie kannst du das machen, immer weiter, obwohl du weißt, die Leute schießen gerade auf mich? Ich bekomme unfassbar viel Hate und du findest das auch noch toll, dass ich gerade schwanger hier sitze und den ganzen Stress habe.' Mache ich auch nicht, weil's mir egal ist", stellt sie klar.

Für Gina schien der Streit zwischen ihr und Max und Melina in dem Moment zu eskalieren, als Max in einer Spielsituation die Nerven verlor, mit Wucht auf den Tisch haute und deutlich zu ihr meinte: "Junge, du kannst echt froh sein, wirklich. Du kannst froh sein." Er meint, die 25-Jährige könne froh sein, dass sie am Tag zuvor in einem Streit nicht näher gekommen war. Max hatte sich vor Gina aufgebaut und nicht zugelassen, dass sie aus der Situation fliehen konnte, obwohl sie mehrfach betonte, er solle sie durchlassen. Für seine eindeutige Drohung wurde Max von der Produktion offiziell abgemahnt. Und auch die anderen Mitstreiter waren von so einem Verhalten entsetzt. YouTuber C-Bas betonte: "Man muss das mal aus der Sicht von Gina sehen. Wenn du dich vor einer Gina so aufbaust und auf den Tisch schlägst, natürlich wirkt das bedrohlich. Und dafür ist kein Platz."

Joyn/Benjamin Kis, Instagram / basic_gina Collage: Max Bornmann und Gina Beckmann

Joyn Max Bornmann und Melina Hoch im "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn Dilara Kruse, Leon Content und Gina Beckmann im "Forsthaus Rampensau Germany", Staffel 3

