Weihnachten der Kardashians: Wer zahlt die opulente Feier?

Die Kardashian-Jenner-Familie gibt seit Jahrzehnten eine glanzvolle Weihnachtsparty, die zahlreiche Stars anzieht. Doch wer kommt für die Kosten des jährlichen Spektakels auf? Khloé Kardashian (41) brachte jetzt in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" Licht ins Dunkel: "Wir tragen alle zu gleichen Teilen dazu bei." Die Ausrichtung der Party wechselt jedes Jahr innerhalb der Familie und zuletzt fand das Fest in Kendall Jenners (30) Anwesen in Beverly Hills statt. Auf der Gästeliste der vergangenen Jahre standen prominente Namen wie Jennifer Lopez (56), Elon Musk (54), Paris Hilton (44) und John Legend (46).

Ursprünglich begann Kris Jenner (70), die Familientradition 1978 aufzubauen, als noch ein überschaubarer Kreis feierte. Mit den Jahren und der stetig wachsenden Popularität ihrer Kinder sowie ihrem eigenen großen Freundeskreis explodierte die Gästeliste auf bis zu 300 Personen. Kris beschloss deshalb, die Verantwortung für die Party weiterzugeben. Khloé verriet, dass die Planung mittlerweile professionell organisiert wird, inklusive eines Pinterest-Boards und Event-Meetings mit der erfahrenen Planerin Mindy Weiss. Khloé, die selbst nicht gerne Gastgeberin ist, zeigte sich erleichtert, dass Kris und Kendall diesmal einen alternativen Veranstaltungsort fanden.

Neben der opulenten Dekoration und dem glamourösen Setting sorgen Live-Auftritte und DJs jedes Jahr für Unterhaltung. Die Party bleibt ein generationsübergreifendes Familienhighlight. Kris Jenner liebt es, mit ihren Kindern und Enkelkindern die Feiertage zu gestalten. Trotz der Extravaganz bleibt der familiäre Aspekt wichtig. "Es ist so aufregend, wie unterschiedlich jedes meiner Kinder Weihnachten interpretiert", schwärmte Kris.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kris Jenner an Thanksgiving.

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag