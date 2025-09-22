Kranker James Van der Beek verpasst "Dawson's Creek"-Reunion

James Van der Beek (48) musste seine Teilnahme an der mit Spannung erwarteten Reunion zur Kultserie Dawson's Creek jetzt spontan absagen. Der Schauspieler, der derzeit gegen Darmkrebs kämpft, leidet aktuell an zwei Magenviren und ist gesundheitlich nicht in der Lage, bei der Lesung der Pilotfolge im Richard Rodgers Theatre in New York dabei zu sein. Dies teilte der 48-Jährige seinen Fans auf Instagram mit. "Trotz aller Bemühungen werde ich nicht dabei sein können", schrieb er und bedankte sich bei seinen Unterstützern: "Ich wollte mich bei jedem Zuschauer bedanken, der für mich und gegen den Krebs da war."

Neben Michelle Williams (45) wird ein Großteil des Original-Casts von "Dawson's Creek" für die Lesung zusammenkommen. Katie Holmes (46), Joshua Jackson (47), Mary Beth Peil, Busy Philipps (46) und andere Schauspieler der Serie haben ihre Teilnahme bestätigt. "Dawson's Creek", eine Jugendserie, die von 1998 bis 2003 lief, war besonders bei der jungen Generation ein großer Erfolg und hat mit ihren sechs Staffeln Kultstatus erlangt. James, der als Dawson Leery international bekannt wurde, betonte in seinem Post, wie sehr ihm die Teilnahme am Herzen lag: "Das ist der Abend, auf den ich mich am meisten gefreut habe."

James, der Vater von sechs Kindern ist, hatte im November 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde. Seitdem erhielt er viel Unterstützung von seinen Fans und Kollegen. In der Vergangenheit sprach der Schauspieler oft über die Wichtigkeit von Familie und Zusammenhalt. Seine enge Bindung zu Michelle ist gut dokumentiert, und es war ihr Wunsch, diese besondere Reunion für ihn zu organisieren.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek im November 2024

Columbia/TriStar International Television Michelle Williams, James Van der Beek, Joshua Jackson und Katie Holmes in "Dawson's Creek"

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin