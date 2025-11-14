James Van Der Beek versteigert "Dawson's Creek"-Schätze

James Van der Beek (48) ist momentan auf die Unterstützung seiner Fans angewiesen. Der Schauspieler kämpft seit 2023 gegen Darmkrebs im dritten Stadium und könnte dabei finanzielle Hilfen gebrauchen. Aus diesem Grund hat er sich mit einem Auktionshaus zusammengetan, um ikonische Requisiten und Kostüme aus seiner Show Dawson's Creek zu Geld zu machen. Die Auktion soll vom 5. bis 7. Dezember stattfinden und sämtliche Erlöse werden für seine medizinischen Kosten verwendet. Gegenüber People erklärt der Serienstar: "Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um etwas damit zu machen. Angesichts all der unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit genommen hat, ist klar, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist."

Zu den Highlights der Auktion gehören unter anderem sein Outfit aus der Pilotfolge von "Dawson's Creek" und die berühmte Kette, die seine Figur Dawson später an Joey, gespielt von Katie Holmes (46), verschenkte. Diese wird auf einen Erlös von bis zu 45.000 Euro geschätzt. Daneben sind auch Requisiten aus seinem Film "Varsity Blues" im Angebot, wie zum Beispiel eine Cap und Schienbeinschoner seines Charakters, der für die West Canaan Coyotes spielte.

James machte seine Diagnose Ende 2024 publik. Zu diesem Zeitpunkt wusste sein engstes Umfeld bereits seit über einem Jahr von der Erkrankung. Die Unterstützung von Familie und Freunden war damals essenziell für das Wohlbefinden des US-Amerikaners. In einem älteren Interview mit People erinnerte er sich: "Es war unglaublich. Ich bin nie der Mensch, der um Hilfe bittet. [...] Und ich dachte, dass das bis zur Krebserkrankung ein guter Weg war. Die Art und Weise, wie Freunde sich gemeldet haben, war eine so schöne Erfahrung – und ich hätte sonst nie gesehen, wie sehr sich die Menschen um mich sorgen."

Anzeige Anzeige

Getty Images James Van der Beek im Januar 2020 in Utah

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames James Van Der Beek, Juli 2025

Anzeige Anzeige