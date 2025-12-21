Für Patrice Aminati war die Ehe mit Daniel voller Druck

Sieben Jahre lang gingen Patrice Aminati und Daniel Aminati (52) gemeinsam durchs Leben, dreieinhalb davon als Ehepaar. Nun ist die Liebe Geschichte. Die Influencerin und der TV-Moderator, Eltern der kleinen Charly, haben vor wenigen Tagen auf Instagram bestätigt, dass sie getrennte Wege gehen. Während Daniel die gemeinsame Zeit als "liebevoll, harmonisch, geprägt von gegenseitigem Respekt" beschrieb und im Interview mit Bild betonte, er würde alles tun, um Patrice zurückzubekommen, hat sie offenbar eine andere Sicht auf die Dinge. Für Patrice war die Ehe nach eigenen Worten von Dauerstreit, Druck und innerer Erschöpfung geprägt – so sehr, dass sie schließlich die Reißleine zog.

Gegenüber Bild erklärt Patrice, sie habe diese Entscheidung aus purer Überforderung treffen müssen: "Ich musste mich trennen, weil ich den Druck nicht mehr aushalte. Immer wieder Streit, immer wieder Diskussionen." Die Beziehung habe ihr zu viel Kraft geraubt, gerade während ihres Kampfes gegen eine Krebserkrankung. Sie berichtet, dass die beiden es mit vielen Gesprächen versucht hätten, sogar mit Hilfe von Familientherapeuten und Mediatoren, ohne dass ein stabiler Alltag entstanden sei. Eine gemeinsame "Sprache" fanden die beiden nach ihren Worten nie wirklich. Seit der Trennung spüre sie jedoch Veränderungen: Sie redet von gesundheitlichen Verbesserungen, neuem Haarwachstum und einem Gefühl der Erleichterung, seit sie wieder bei ihren Eltern wohnt und sich auf ihre Tochter und ein möglichst ruhiges Umfeld konzentrieren kann.

Noch vor einem Tag hatte Daniel ein ganz anderes Bild seiner Ehe gezeichnet. Offen sprach der TV-Moderator bei Bild darüber, dass er um seine Familie kämpfen wolle. "Ich liebe diese Frau. Und ich würde alles dafür tun, um sie wieder in meinem Leben zu haben", erklärte er. Selbst seinen Ehering trage er weiterhin. Für Daniel war klar: "Natürlich kämpfe ich um meine Ehe. Patrice ist meine Traumfrau." Die Hoffnung auf einen Neuanfang wollte er trotz der Trennung nicht aufgeben.

Imago Patrice und Daniel Aminati bei "Immer wieder sonntags"

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und Patrice, 2025

IMAGO / Gartner Daniel und Patrice Aminati, 2023