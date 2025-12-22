Prinz Williams Besuch steigerte die Einnahmen von Kneipe

Ein seltener Abstecher mit großer Wirkung: Prinz William (43) tauchte im Februar im Windsor-Pub The Two Brewers auf – inkognito genug, um in Ruhe mit Schauspieler Eugene Levy (79) ein Pint zu trinken, und offiziell genug, um für Apples Reiseserie "The Reluctant Traveler" vor laufender Kamera zu plaudern. Gedreht wurde nur wenige Schritte vom Cambridge Gate des Windsor Castle entfernt. Seit die Folge Anfang Oktober ausgestrahlt wurde, hat die Kneipe deutlich mehr Besucher. Wirt Stuart O’Brien berichtete gegenüber dem Magazin Hello!, dass vor allem Touristen wegen der Sendung kommen – und viele gezielt den Platz verlangen, an dem William und der Emmy-Gewinner saßen.

Die Betreiber reagieren mit Augenzwinkern: Der begehrte Tisch heißt inzwischen "die Ecke des zukünftigen Königs" – ein Spitzname, der laut Stuart irgendwann zu "die Ecke des Königs" aufsteigen soll. Über dem Sitz hängt jetzt ein Foto der Szene sowie eine Plakette: "Hier saßen Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales und Eugene Levy am 4. Februar 2025 für die Dreharbeiten zu Apple TVs 'The Reluctant Traveller'." Der TV-Schub kommt nicht nur von Apple: Laut Stuart machte auch die britische Kultsendung "Gogglebox" den Pub zur Adresse für neugierige Fans. "Nur ein kleines bisschen. Nur ein Hauch", witzelte der Wirt über den Gäste-Ansturm, um dann nachzuschieben: "Es ist wirklich gut fürs Geschäft. Wirklich gut fürs Geschäft."

Dass William für manche Überraschung gut ist, zeigte sich zuletzt nicht nur im Pub. Über Weihnachten will der Prinz von Wales auch im Königshaus aufräumen – und zwar mit einem alten Ritual in Sandringham. Wie die Daily Mail berichtete, plant William, das traditionell hierarchische Trestertisch-Spiel komplett umzukrempeln. Die über Jahre erklärte Sitzordnung beim Austeilen von Scherzgeschenken soll passé sein. Künftig sollte nicht mehr der Rang entscheiden, wer zuerst ein Geschenk erhält. Ein Insider verriet: "William und Kate mögen das spontane, chaotischere Auspacken, wie sie es von den Middletons kennen." Besonders gestört hat William wohl immer, dass Familienmitglieder wie Zara Tindall (44) am Ende der Reihe warten mussten, nur weil ihnen ein Titel fehlt.

Getty Images Prinz William im Mai 2023

Getty Images Eugene Levy beim 'Together At Christmas' Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025

Getty Images Zara Tindall beim Royal Ascot 2021