Kritik an den Oscars: Amy Poehler wünscht sich mehr Komödien

Amy Poehler (54) hat in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Good Hang" deutliche Kritik an den Oscars geäußert. Gemeinsam mit der Schauspielerin Olivia Colman (51) sprach sie darüber, wie Comedy seit Jahren von der Academy bei den prestigeträchtigen Filmpreisen ignoriert wird. "Jedes Jahr wird Comedy ausgelassen, während die ernsten Leute auf die Bühne gehen und Preise um Preise entgegennehmen. Es ist ein absoluter Witz!", erklärte die "Parks & Recreation"-Darstellerin sichtlich frustriert. Auch Benedict Cumberbatch (49), der zuvor zu Gast war, zeigte Verständnis für die Problematik und sagte: "Wenn du Comedy beherrschst, kannst du alles machen."

Amy betonte, dass viele die Herausforderungen, die mit Comedy verbunden sind, unterschätzen würden, obwohl sie oft mehr Talent und Präzision erfordert als andere Genres. Im Gespräch mit Olivia Colman fand sie lobende Worte für deren Vielseitigkeit: "Sowohl du als auch Benedict können beides, und das ist eine seltene Gabe." Es sei kaum nachvollziehbar, warum diese Kunstform bei den Oscars so wenig Anerkennung finde, obwohl sie von prominenten Stars und einem breiten Publikum weltweit geschätzt werde. Die Comedy-Darstellerin ließ erneut durchblicken, wie wichtig ihr das Thema ist, und forderte ein Umdenken in der Branche.

Amy selbst gehört zu den bekanntesten Comedians Hollywoods und hat sich über die Jahre sowohl vor als auch hinter der Kamera einen Namen gemacht. Mit ihrer charmanten und cleveren Art hat sie zahlreiche Fans gewonnen, die sie für ihre ehrlichen Aussagen und ihren kritischen Humor bewundern. Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle in "Parks & Recreation" Kultstatus erlangte, hat immer wieder bewiesen, dass sie auch ernste Themen nicht scheut. Ihre Kritik an der Academy könnte daher durchaus dazu beitragen, die Diskussion um die mangelnde Wertschätzung von Comedy bei den Oscars erneut anzustoßen.

Getty Images Amy Poehler im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

Getty Images Amy Poehler und die Figur Freude bei der Premiere von "Alles steht Kopf 2" in Kalifornien