Amy Poehler erinnert an skurrile Schimpansen-Attacke bei SNL

Amy Poehler (54) hat in ihrem Podcast "Good Hang" eine erschreckende Begegnung mit einem Schimpansen am Set von Saturday Night Live geschildert. Während eines Sketches, bei dem Jason Bateman (56) Gastgeber war und Amy eine Parodie auf Sharon Stone (67) spielte, kam es hinter den Kulissen zu einem Zwischenfall mit dem Schimpansen Mikey. Das Tier griff plötzlich nach ihrem Handgelenk und ließ nicht mehr los. "Ich fing an zu schreien, und Schimpansen sind sehr stark", so Amy. Glücklicherweise konnten Helfer den Griff lösen, und die Situation verlief glimpflich.

Auch Jason machte damals unangenehme Erfahrungen mit Mikey, wie er 2020 in einem Monolog bei "Saturday Night Live" schilderte. Am Schluss der 2005er-Show näherte er sich dem Schimpansen, um nett zu sein, doch Mikey reagierte aggressiv und versuchte, Jasons Nase zu beißen. Der Schauspieler berichtete mit Humor über die Situation und erwähnte, dass der Schimpanse nach der Show den Kontakt suchte, um sich zu entschuldigen. "Er legte seine Hand auf meine Schulter, als würde er sagen: 'Es tut mir leid'", erzählte Jason. Ob die Entschuldigung ehrlich gemeint war, ließ er jedoch im Raum stehen.

Die Episode, die den Titel "Monkeys Throwing Poop at Celebrities" trug, drehte sich darum, wie Prominente in einer absurden Show hereingelegt wurden. Jason gab dabei einen skurrilen TV-Moderator, der Sean Connery (†90), gespielt von Darrell Hammond, zu Gast hatte. Amy trat in der skurrilen Szenerie am Ende des Sketches auf. Trotz der tierischen Zwischenfälle blieben sowohl Amy als auch Jason ihrem Humor treu und blicken heute mit einem Augenzwinkern auf die chaotischen, aber denkwürdigen Momente bei SNL zurück.

Getty Images Amy Poehler auf einer Premierenfeier in New York

Getty Images Jason Bateman, September 2025

Getty Images Amy Poehler im Mai 2019 in Pasadena