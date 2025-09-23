Dieser Sexszenen-Dreh war für Mariella Ahrens ekelhaft

Mariella Ahrens (56), bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, sprach im Interview mit RTL überraschend offen über ihre Erfahrungen mit Sexszenen vor der Kamera. Obwohl solche Szenen im fertigen Film oft leidenschaftlich und perfekt choreografiert wirken, seien sie für die Schauspielerin alles andere als romantisch. "Es ist eben doch ein bisschen komisch, wenn so lauter Leute danebenstehen, eine Kamera da ist und man sich so halbnackt in sexy Posen zeigen muss", gab die Schauspielerin zu.

Noch herausfordernder seien für Mariella die Intimitäten vor der Kamera mit einem Filmpartner, der ihr nicht ganz grün ist. Doch Sympathie ist offenbar nicht alles, denn die Schauspielerin erinnerte sich an einen Dreh, der ihr bis heute unangenehm in Erinnerung geblieben ist: "Ich hatte mal einen Filmpartner, der zwar sympathisch war, aber ein Extremraucher." Mit einem Schütteln erzählte sie: "Den musste ich im Gesicht, am Hals und den Körper lang küssen. Es roch überall nach kaltem Rauch." Mariella raucht selbst zwar nicht, ließ sich ihren Ekel jedoch nicht anmerken: "Ich habe einfach versucht, durch den Mund zu atmen."

Abseits der Kameras hat Mariella ihr Glück vor rund einem Jahr in Unternehmer Marco van Dré gefunden. Im vergangenen Sommer hatten sich die Schauspielerin und ihr Partner in einer Bar kennengelernt und sich auf den ersten Blick verliebt. "Als sich unsere Blicke das erste Mal trafen, hat es direkt gefunkt und dann habe ich sie angesprochen", erinnerte sich Marco im Interview mit Bunte an das besondere Kennenlernen. Obwohl sie noch nicht lang ein Paar sind, meinen sie es offenbar ziemlich ernst miteinander. Marco erklärte: "Mit Mariella könnte ich mir alles vorstellen – auch heiraten!" Und auch die Schauspielerin könnte sich eine weitere Hochzeit vorstellen.

IMAGO / Future Image Mariella Ahrens, Schauspielerin

AEDT / ActionPress Mariella Ahrens, 2025

IMAGO / APress Mariella Ahrens und Marco van Dré auf dem Oktoberfest in München, September 2025