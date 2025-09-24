So glücklich ist Mariella Ahrens mit ihrem Partner Marco

Mariella Ahrens (56) zeigt sich aktuell glücklicher denn je! Die Schauspielerin erschien in diesem Jahr strahlend auf dem traditionellen Almauftrieb in der Käfer's Wiesn-Schänke und hatte eine besondere Begleitung an ihrer Seite: ihren Partner Marco van Dré. Auf dem Oktoberfest sprach sie mit Bunte und erklärte: "Wir haben einfach ein großes Herz füreinander." Bei dem Wiesn-Event präsentierten sie der Welt ihr Liebesglück und tauschten verliebte Blicke und zärtliche Berührungen aus. Selbst auf dem Balkon des Festzelts wurde innig geschmust.

Zunächst hatte das Paar seine frische Beziehung für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Diesen Schritt begründete Mariella damit, dass sie die Zeit nutzen wollten, um ihre Liebe in Ruhe zu festigen. Zuvor war die In aller Freundschaft-Bekanntheit mit Patrick Graf von Faber-Castell verheiratet, mit dem sie sich auch eine 22-jährige Tochter teilt. Von 2001 bis 2004 war sie außerdem mit dem Banker Jost Paffrath liiert. Obendrein hat der TV-Star noch eine weitere Tochter aus der Beziehung mit dem Geschäftsmann Dragan Banić, die 1999 geboren wurde.

Die Beziehung zu Marco hatte Mariella im Februar dieses Jahres öffentlich gemacht. Dabei betonte sie, dass sie bereits seit etwa neun Monaten ein Herz und eine Seele seien. Von ihrem Kennenlernen berichtete Marco gegenüber Bunte: "Als sich unsere Blicke das erste Mal trafen, hat es direkt gefunkt, und dann habe ich sie angesprochen." Schnell wurde es ernst zwischen der Leinwandgröße und dem 51-Jährigen. "Mit Mariella könnte ich mir alles vorstellen – auch heiraten!", plauderte er aus.

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Mariella Ahrens und Marco van Dré auf dem Oktoberfest in München, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Mariella Ahrens, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariella Ahrens, Oktober 2023