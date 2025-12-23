Vor 51 Jahren: Das war Sean Penns erster TV-Auftritt

Vor 51 Jahren stand Sean Penn (65) zum allerersten Mal vor der TV-Kamera – und zwar 1974 in der Kultserie Unsere kleine Farm, gedreht im heißen Simi Valley bei Los Angeles. Der damals 14-Jährige tauchte in zwei Folgen als namenloser Junge aus der Nachbarschaft neben den Ingalls-Kindern auf, ohne eigenen Text und nur kurz im Bild. Mit dabei war indirekt auch sein wichtigster Begleiter: Vater Leo Penn, der am Set Regie führte und seinem Sohn den Mini-Auftritt ermöglichte. Heute zählt Sean zu Hollywoods Schwergewichten und hat für "Mystic River" und "Milk" jeweils einen Oscar gewonnen – eine Karriere, die ihren Anfang im Schatten der Prärie nahm und jetzt, 51 Jahre später, wiederentdeckt wird, so Moviepilot.

Wie beiläufig dieser Start verlief, erzählen Weggefährtinnen und Weggefährten rückblickend. In der Doku "Citizen Penn" berichtete Hauptdarstellerin Alison Arngrim, dass Sean bei den sommerlichen Dreharbeiten "wie ein Sack Kartoffeln" umkippte, nachdem die Hitze unbarmherzig auf das Set brannte. "Er stand nicht wieder auf", sagt die Serienkollegin und deutet an, dass danach alle am Set vorsichtiger wurden. Einen Satz bekam der Blondschopf nicht, doch der Blickfang reicht, um ihn heute zu identifizieren: Wer die Spurensuche selber wagen will, wird in Staffel 1, Episode 11 von Unsere kleine Farm fündig.

Abseits des kuriosen Debüts war es zu Hause filmisch: Leo Penn arbeitete als Regisseur, die Welt des Sets gehörte zum Alltag. Für Sean, der später als Schauspieler, Regisseur und Produzent eigene Wege ging, blieb Familie ein leiser Taktgeber. Aus Interviews ist bekannt, dass er die Nähe zu vertrauten Kreisen sucht, wenn der Rummel der Branche zu laut wird. Freundschaften aus frühen Arbeitsjahren hielten oft über Projekte hinweg, und Begegnungen am Set wurden zu festen Bezugspunkten. Vielleicht deshalb wirken seine seltenen öffentlichen Einblicke besonders direkt: Wenn der Schauspieler über die Anfänge spricht, klingt neben dem Profi auch der Sohn durch, der zwischen Kabeln, Kameras und Sommerstaub sein erstes Bild in der Branche fand.

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Getty Images Sean Penn bei einer Wohltätigkeitsgala in Hollywood

Getty Images Sean Penn in Miami, Dezember 2021