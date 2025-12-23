Natürlicher Look: Helen Mirren färbt sich nicht die Haare

Dame Helen Mirren (80) hat ein klares Statement zu ihrem Stil abgegeben: Die Oscar-Preisträgerin erklärte kürzlich, dass sie keine Lust mehr habe, ihre Haare zu färben. "Ich färbe meine Haare überhaupt nicht, weil ich mich nicht darum kümmern kann", berichtet sie laut DailyMail. Sie betonte, dass es dabei nicht um Mut gehe, sondern um Bequemlichkeit. Seit einiger Zeit trägt die Schauspielerin einen schlichten weißen Bob, der ihrem natürlichen Haarverlauf entspricht. Das sei ihr auch während des Lockdowns klar geworden, als sie ihr längeres Haar wachsen ließ, ohne es zu schneiden.

Bereits in der Vergangenheit hat Helen mit Schönheitsstereotypen und Klischees gebrochen. Sie wehrt sich aktiv gegen die weitverbreitete Haltung, dass Frauen ab einem gewissen Alter keine langen Haare mehr tragen sollten. "Das hört man oft, weil das Haar im Alter dünner wird", sagte die Schauspielerin. Sie selbst habe während der Pandemie festgestellt, dass sie keinen Grund sehe, dieser Regel zu folgen: "Es ist ziemlich cool. Ich denke, ich behalte es noch eine Weile so." Zudem schlug Helen, die auch in einer Werbekampagne für eine Haarfärbepflegefirma mitwirkt, in früheren Aussagen kritischere Töne an. "Es ist extrem ärgerlich, wenn Beauty-Produkte mit einem 15-jährigen Gesicht beworben werden", klagte sie einmal in einem Interview mit dem Magazin Grazia.

Privat legt Helen großen Wert auf Individualität und Eigenständigkeit. In Interviews teilte sie ihre Überzeugung, dass Kreativität und Lebensenergie unabhängig vom Alter sind. "Leben endet nicht, wenn wir älter werden, außer man entscheidet sich bewusst dafür", erklärte sie. Die Schauspielerin, die auch für ihre durchsetzungsstarke Persönlichkeit bekannt ist, ist ein inspirierendes Vorbild für Frauen, die sich gegen veraltete Schönheitsstandards stellen. Trotz ihres Engagements für große Marken wie L'Oréal bleibt Helen ihrem natürlichen Stil treu, was ihre unabhängige Haltung gegenüber gesellschaftlich geprägten Erwartungen unterstreicht.

Getty Images Helen Mirren, Scauspielerin

Getty Images Helen Mirren bei der Eröffnungszeremonie von "Jeanne du Barry" in Cannes

Getty Images Helen Mirren bei den Filmfestspielen in Cannes