Claudia & Stefan Effenberg haben zum dritten Mal geheiratet

Claudia Effenberg (60) und ihr Ehemann Stefan Effenberg (57) haben sich in einer äußerst intimen Zeremonie zum dritten Mal das Jawort gegeben. Der besondere Anlass: Claudias runder Geburtstag am vergangenen Samstag. Das Eheversprechen erneuerten die beiden im Hamburger Hotel "Tortue", ohne Gäste und abseits des öffentlichen Interesses. "Es war alles so verrückt, so emotional und so wunderschön. Endlich einmal so, wie ich es mir immer gewünscht habe", schwärmt die Society-Lady gegenüber Bunte.

Die Liebesgeschichte von Claudia und Stefan reicht über zwei Jahrzehnte zurück. Bereits 2004 heirateten sie bei einer spontanen Zeremonie am Strand von Sanibel Island in Florida. Fünf Jahre später folgte an demselben Ort eine zweite Hochzeit, diesmal im weißen Kleid. Die dritte Trauung setzten die beiden bewusst in noch kleinerem Rahmen um. Dennoch war es wohl genau das, was sich Claudia gewünscht hatte: "Es war einer der schönsten Tage meines Lebens – und auch einer der schönsten Geburtstage, die ich je hatte."

Trotz des kleinen Rahmens war die Erneuerung der Ehegelübde von langer Hand geplant. Auslöser für Claudias Wunsch, ein drittes Mal zu heiraten, war ihre Gesundheitskrise Ende 2023. Damals litt sie plötzlich unter einer lebensbedrohlichen Lungenembolie. Stefan war derjenige, der sie ohnmächtig auffand und den Krankenwagen rief. Nach ihrer Genesung sei dem Paar die romantische Idee gekommen. "Er hat mich gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten will. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt", berichtete Claudia gegenüber Bild.

ActionPress, Getty Images Collage: Claudia Effenberg, Stefan Effenberg

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im April 2023

IMAGO / Hartenfelser Claudia Effenberg im April 2025