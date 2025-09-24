Eklat bei "Rosins Restaurants": Wirt beschimpft die Gäste

Der Besuch von Frank Rosin (59) in einem italienischen Restaurant in Dortmund endete in einem dramatischen Eklat. Im Rahmen der Sendung "Rosins Restaurants" wollte der Fernsehkoch dem gehobenen Lokal "Rossini" im Dortmunder Klinikviertel helfen, das mit ausbleibenden Gästen zu kämpfen hatte. Während eines Testessens sorgte Inhaber David Jaha für Aufsehen, als er auf Kritik an seinem "Fine Dining"-Konzept mit lautstarker Aggressivität reagierte und seine Gäste beleidigte. Sichtlich peinlich berührt entschuldigte sich Frank Rosin für das Verhalten des Wirts, doch dies war nur der Auftakt zu weiteren Problemen.

Im Nachgang kam es zu einem heftigen Streit zwischen David Jaha und seinem Küchenchef Carlo. Dieser Streit eskalierte – Carlo kündigte und verließ das Lokal. Ohne einen Koch sah sich Frank Rosin gezwungen, seinen Auftrag abzubrechen. Eine Fortsetzung der Mission war so nicht möglich. Kurz darauf wurde bekannt, dass das "Rossini" dauerhaft schließen musste. Das Konzept des Restaurants und die zerstrittene Arbeitsatmosphäre ließen offenbar keinen Raum für einen Neuanfang.

Frank Rosin, der seit 16 Jahren in seiner Sendung Gastronomen unterstützt, hat schon viele herausfordernde Situationen gemeistert, doch dieser Fall dürfte auch für ihn außergewöhnlich gewesen sein. Der erfahrene Koch stammt aus dem nahen Dorsten und bringt in jede Folge seinen schlagfertigen Charme ein, um Gastronominnen und Gastronomen neue Wege aufzuzeigen. Dass es im "Rossini" keine Wendung zum Guten gab, dürfte ihn persönlich getroffen haben, da er stets darum bemüht ist, Restaurants neue Perspektiven zu eröffnen.

Imago TV-Koch Frank Rosin im August 2023 in Braunschweig

Getty Images Frank Rosin in seinem Restaurant "Rosin"

Instagram / frank_rosin Frank Rosin, September 2025

