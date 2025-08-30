Brandneue Krisenherde: "Rosins Restaurants" kehrt zurück

Gourmet-Guru Frank Rosin (59) ist zurück: "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" geht am 18. September in die nächste Runde und verspricht Nervenkitzel zwischen Herd, Hoffnung und heftigem Servicestress. Zum Auftakt verschlägt es den TV-Koch nach Haan, wo Reza Niknejad und seine Frau Shima mit ihrem "LeCoq" ums Überleben kämpfen. Edel angerichtete Teller, einladendes Ambiente – doch das Reservierungsbuch bleibt leer. Für Frank ist klar: Leidenschaft reicht nicht, wenn Strukturen fehlen. Mit klarer Kante, Herz und Küchen-Know-how versucht er, dem angeschlagenen Lokal die Wende zu bringen. Fans dürfen sich auf viel Drama, echte Emotionen und den typischen Rosin-Mix aus Kochkunst und knallhartem Reality-Check freuen.

Reza hat sein Restaurant mit Herzblut aufgebaut. Französische Einflüsse, feine Gewürze direkt aus dem Iran und ein Stil, der jeden Teller wie eine persönliche Unterschrift aussehen lässt. Doch all das beeindruckt nur, wenn auch Gäste kommen – und genau da drückt der Schuh. Shima bewarb sich bei der Sendung mit dem Wunsch, dass ihr Mann endlich von einem Profi hört, wie gut er ist. "Ich will, dass er es glaubt", erklärte sie laut RP-Online, überzeugt von seinem Talent. Für Frank ist das ein klarer Auftrag: nicht nur die Küche auf Vordermann bringen, sondern auch das Selbstbewusstsein des Kochs stärken.

Die Dreharbeiten für diese nervenaufreibende Folge der Show "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" fanden Berichten zufolge bereits Ende 2023 statt. Heute listet Google das französische Restaurant im Kreis Mettmann als "dauerhaft geschlossen". Was das nun über Franks Fähigkeiten aussagt, dürfen die Fans nach der Ausstrahlung bald selbst entscheiden – ob es am Coaching lag, an der kulinarischen Ausrichtung oder doch an der so flüchtigen TV-Magie, von der im harten Gastronomiealltag oft schon bald nichts mehr zu spüren ist.

Imago TV-Koch Frank Rosin im August 2023 in Braunschweig

Getty Images TV-Koch Frank Rosin vor seinem Restaurant 2012 in Dorsten

Getty Images Frank Rosin, TV-Koch

