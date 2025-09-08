"Rosins Restaurants": Heftige Zustände oft zu krass fürs TV

Frank Rosin (59), bekannt als Sternekoch und Moderator der beliebten TV-Show "Rosins Restaurants", hat via Instagram Einblicke hinter die Kulissen seines Formats gegeben, die für Aufsehen sorgen. Der Koch enthüllte, dass bis zu 20 Prozent der Drehsituationen so extrem sind, dass sie niemals im Fernsehen ausgestrahlt werden können. Rosin betonte, dass dies die älteste Kochdoku im deutschsprachigen Raum sei und in der aktuellen Krise der Gastronomie-Branche mehr denn je an Relevanz gewonnen habe. Sein Appell, der Branche mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ist deutlich: Nur durch öffentliche Wahrnehmung können notwendige Veränderungen angestoßen werden.

Seine aufrüttelnden Worte richten sich vor allem an die Unterstützer und regelmäßigen Zuschauer der Show, die seit 17 Jahren läuft. Rosin sieht sich in der Verantwortung, auf die teilweise prekären Bedingungen in der Gastronomie aufmerksam zu machen. Der Sternekoch hebt besonders hervor, dass Leidenschaft allein nicht ausreicht, um in der Gastro-Welt bestehen zu können, wenn grundlegende Strukturen fehlen. Mit Nachdruck betont er die Notwendigkeit von klaren Entscheidungen und strukturellen Verbesserungen, um Betriebe erfolgreich zu gestalten und am Leben zu erhalten.

Frank ist dafür bekannt, mit Direktheit und Herz an die Probleme der Gastronomen heranzugehen. In der kommenden Staffel, die bereits mit Spannung erwartet wird, schlägt er wieder Alarm: Die anhaltenden Krisen in der Branche verlangen nach sofortigem Handeln und Lösungen, die er gemeinsam mit den Inhabern der Lokale erarbeitet. Bereits in der kommenden Episode besucht er ein Ehepaar in Haan, das aufgrund der wirtschaftlichen Lage seines Betriebs in arger finanzieller Bedrängnis steckt. Wie in seinen bisherigen Episoden verspricht der Sternekoch auch diesmal, den betroffenen Gastronomen mit seinem umfassenden Know-how zur Seite zu stehen und durch die Herausforderungen zu navigieren.

