So emotional war Finn Wolfhards "Stranger Things"-Abschied

Finn Wolfhard (23) hat über seinen emotionalen Abschied von Stranger Things gesprochen und nichts beschönigt. Im Gespräch mit People schilderte der Schauspieler, der seit 2015 Mike Wheeler spielt, wie sich das Ende seiner Reise anfühlt. Der Star, der die frühe Jugend am Set in Hawkins verbrachte, blickt kurz vor dem Serienfinale zurück und sagt, er sei "glücklich" mit Mikes Schlussakkord, aber zugleich "verwirrt und traurig". Gedreht wurde überwiegend in den USA, Seite an Seite mit Millie Bobby Brown (21), Noah Schnapp (21), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24) und Sadie Sink (23), mit denen er diesen großen Abschnitt seines Lebens teilte. Während die ersten sieben Folgen der fünften Staffel bereits auf Netflix laufen, fällt der letzte Vorhang am 1. Januar 2026.

Im Interview beschreibt der Schauspieler eine Gefühlslage zwischen Euphorie und Abschiedsschmerz: "Ich war so glücklich mit seinem Ende und ich weiß nicht… ich war zufrieden, aber auch sehr verwirrt und traurig, aber gleichzeitig sehr glücklich", zitiert People. Am Set habe sich alles "wie ein Traum" angefühlt, fast nicht real. Nach Drehschluss folgte, wie er sagt, ein "emotionaler Kater": "Ich konnte es einfach überhaupt nicht glauben." Erst am nächsten Tag sei die Dimension dieses Abschieds langsam durchgesickert. Parallel dazu kündigten die Serienmacher Matt und Ross Duffer (41) laut Variety das größte Kapitel der Netflix-Saga an: Ein Jahr Dreharbeiten, über 650 Stunden Material – "wie acht Blockbuster-Filme". Das Ergebnis: ein übergroßes Finale, das die Geschichte der Freunde aus Hawkins zu Ende erzählt.

Finn, der als Teenager in die Rolle hineingewachsen ist, hat mit seinen Co-Stars nicht nur Drehpläne geteilt, sondern auch erste Reisen ohne Eltern, Pausenraum-Witze und Geburtstage zwischen Nachtshoots. Die Freundschaften am Set gelten als eng; die Schauspieler tauchten bei Premieren, Konzerten und gemeinsamen Roadtrips immer wieder miteinander auf. Abseits der Kamera verfolgt der Kanadier eigene kreative Wege, steht mit Musikprojekten im Studio und hat Regieambitionen nicht aus dem Blick verloren. In früheren Gesprächen klang bereits an, wie sehr ihn der saubere Abschluss von Mikes Geschichte beruhigt. Das Kapitel Hawkins schließt er nun mit einem Gefühlsmix, der nach langen Jahren vor der Kamera wohl unvermeidlich ist – und der zeigt, wie viel Privates in dieser fiktionalen Welt steckte.

Getty Images Finn Wolfhard bei PaleyLive’s "Stranger Things" – The Final Season Celebration im The Paley Museum in New York City

Getty Images Die Darsteller von "Stranger Things", November 2025

Getty Images Finn Wolfhard, September 2023