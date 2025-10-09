"Rosins Restaurants"-Gäste fliehen entsetzt aus Restaurant

In der beliebten Sendung "Rosins Restaurants" ging es dieses Mal für Frank Rosin (59) um das "Amore Mio" in Collenberg – eine Vereinsgaststätte, die von Salvatore Balbo geführt wurde. Doch schon beim ersten Testessen erlebten die Gäste ein sprichwörtliches Fiasko: Statt frischer italienischer Spezialitäten wie Pasta und Pizza bekamen sie labbrige Schnitzel und eine fragwürdige Pizza-Kreation mit Ketchup und Bratwurst serviert. Der chaotische Service verschärfte die Situation zusätzlich, da viele Gäste stundenlang auf ihre Getränke warten mussten. Die Stimmung kippte schließlich so sehr, dass einige Besucher das Testessen vorzeitig abbrachen und das Lokal wütend verließen.

Frank Rosin, bekannt für seine geduldige Unterstützung in schwierigen Fällen, versuchte dennoch, den zahlreichen Missständen entgegenzuwirken. Er führte klärende Gespräche mit dem verpachtenden Verein und überarbeitete die Speisekarte, die fortan ausschließlich italienische Gerichte umfasste. Doch trotz der Bemühungen des Sternekochs verlief auch das finale Testessen nicht reibungslos. Lange Wartezeiten und verhaltene Reaktionen auf die Speisen sorgten erneut für Unzufriedenheit unter den Gästen. Letztlich blieb keine Hoffnung für das "Amore Mio": Noch vor der Ausstrahlung der entsprechenden Episode wurde der Betrieb geschlossen.

Trotz des Rückschlags blieb Salvatore nicht untätig und wagte einen Neustart. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er inzwischen eine Bäckerei mit angeschlossener Eisdiele im hessischen Babenhausen. Frank Rosin, der seit mehr als 16 Jahren Restaurants vor dem Ruin zu retten versucht, hat in der Vergangenheit oft betont, dass nicht jedes Konzept und jede Lokalität vor dem Scheitern bewahrt werden kann. Während Salvatore nun neue Wege geht, bleibt das gescheiterte "Amore Mio" ein weiteres Beispiel für die Herausforderungen der Gastronomie.

Frank Rosin im August 2023 in Braunschweig

Frank Rosin im April 2012

Frank Rosin in seinem Restaurant "Rosin"