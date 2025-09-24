Nach Geburt: Holly Hagan hatte die Lust auf Sex verloren

Reality-Star Holly Hagan hat offen über die Veränderungen in ihrer Beziehung nach der Geburt ihres Sohnes Alpha-Jax im Juni 2023 gesprochen. Zu Gast bei "CBeebies Parenting" erzählte sie von ihrer fehlenden Libido und erklärte, dass sie zunächst keinerlei Interesse an Intimität mit Ehemann Jacob Blyth hatte. "Ich hätte sagen können: 'Wenn du mich nie wieder anfasst, wäre mir das egal'", gestand sie. Die Geburt ihres Sohnes und die damit verbundenen hormonellen Umstellungen hatten ihre Sicht auf Vertrautheit und Zuneigung vorübergehend verändert. Holly erklärt, dass behutsame und ehrliche Kommunikation dabei entscheidend war, um diese Herausforderung zu bewältigen.

Die Britin sprach darüber, wie sie anfänglich sogar Zuneigungen wie Umarmungen und Berührungen mied, weil sie befürchtete, dies könnte für ihren Mann ein Signal sein, dass sie wieder bereit für Intimität sei. Holly erklärte Jacob schließlich, dass sie Zeit brauche, und bat darum, keinen Druck auf sie auszuüben. "Als ich meine Gefühle mit ihm teilte, wurde es auf einmal besser, da der Druck weg war", erzählte sie. Dennoch, so Holly, habe ihr Mann zunächst beunruhigt gefragt, ob sie ihn nicht mehr attraktiv finde. Sie beruhigte ihn: "Das hat nichts mit dir zu tun; das ist einfach mein derzeitiger Zustand, und ich muss daran arbeiten." Die Erfahrung habe beiden gezeigt, wie wichtig es sei, offen miteinander zu reden.

Die Veränderungen, die ein Kind mit sich bringt, belasten viele Beziehungen, und die 33-Jährige möchte anderen Eltern Mut machen, ehrlich miteinander zu sein. Holly und Jacob hatten im Sommer 2022 auf Ibiza geheiratet und nur sechs Monate später ihre Schwangerschaft verkündet. Schon während der Schwangerschaft hatte Holly ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf Social Media mitgenommen und ihre Freude über ihren Sohn geteilt. Der ungewöhnliche Name Alpha-Jax, den das Paar schon früh ausgewählt hatte, sei dabei ein Ausdruck ihrer besonderen Bindung, wie Holly in einer Instagram-Fragerunde verriet.

Getty Images Holly Hagan, November 2021

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrem Sohn, August 2024

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, Juli 2025