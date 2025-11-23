So entkommen Blake und Ryan dem Rechtsstreit-Trubel

Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) haben offenbar einen Weg gefunden, den Belastungen ihres Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41) zu entfliehen. Wie der britische Schauspieler Humphrey Ker, ein enger Vertrauter der beiden, gegenüber Telegraph erklärte, suchen sie Zuflucht in Wrexham, der walisischen Stadt, in der Ryan gemeinsam mit Rob McElhenney (48) den Fußballverein Wrexham AFC leitet. Humphrey sagte: "Was sie an Wrexham lieben, ist, dass dort niemand etwas auf ihre Berühmtheit gibt." Stattdessen werde diskutiert, ob Ryan einen neuen Spieler kauft – ein willkommenes Kontrastprogramm zum öffentlichen Interesse an den juristischen Turbulenzen.

Der Streit dreht sich um den Film "It Ends With Us", in dem Blake und Justin eine Hauptrolle spielten. Der eigentliche Konflikt begann im Dezember letzten Jahres, als Blake ihren Kollegen des sexuellen Fehlverhaltens und weiterer Vergehen beschuldigte. Justin konterte mit einer Gegenklage, die auch Ryan einschloss, doch diese wurde im Juni 2025 abgewiesen. Dennoch hält die Belastung für Blake und Ryan an, da ihr Fall im März 2026 vor Gericht verhandelt wird. Angeblich berichtete Justin in der Vergangenheit auch von einer hitzigen Begegnung mit Ryan, die ihn emotional "gelähmt" habe.

Während der öffentlichen Auseinandersetzungen zeigen Blake und Ryan weiterhin Zusammenhalt. In der Vergangenheit teilten sie immer wieder private Momente aus ihrem Leben, sei es durch gemeinsame Posts in den sozialen Medien oder Aufnahmen mit ihren vier Kindern. Das Ehepaar, das 2012 geheiratet hat, überzeugt durch seine Wärme und die Art, wie sie einander unterstützen. Trotz des Konflikts und der Belastung durch ihren Prominentenstatus scheint es ihnen wichtig zu sein, sich in ihrem familiären Umfeld und Orten wie Wrexham ein Stück Normalität zu bewahren.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler