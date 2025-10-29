"Geordie Shore"-Cast hilft Holly nach Tod ihrer Schwester

Holly Hagan (33) erhält nach einer Tragödie Unterstützung von ihren engsten Freunden und Kollegen. Mitte Oktober gab die TV-Bekanntheit den Tod ihrer erst 19-jährigen Schwester Darci bekannt. Um die schwere Zeit etwas zu erleichtern, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die nun prominente Unterstützung erhielt. Mehrere Geordie Shore-Stars unterstützten den Fundraiser kräftig. Charlotte Crosby (35) und ihr Partner Jake Ankers gaben über 2.000 Euro, Sophie Kasaei (35) mehr als 1.000 Euro, und auch Adam Frisby, Gaz Beadle (37) und Nathan Henry halfen mit weiteren Beträgen. Insgesamt kamen so laut Daily Mail rund 5.700 Euro zusammen, die es Holly und ihrer Familie ermöglichen, sich in Ruhe zu verabschieden und eine Trauerzeit ohne berufliche Verpflichtungen einzulegen.

Darci war nach ärztlichen Berichten nach mutmaßlichem Drogenkonsum schwer erkrankt und verstarb wenige Tage später. Holly äußerte auf Instagram ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber den Rettungskräften und dem Krankenhauspersonal, die alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, um Darci eine weitere gemeinsame Zeit mit ihrer Familie zu ermöglichen. "Dank ihnen allen hatten wir die Möglichkeit, ihre Hand zu halten, ihr die Haare zu streicheln und ihr Herz zum letzten Mal schlagen zu fühlen. Wir werden ihnen für immer dankbar sein", schrieb der Realitystar.

Holly hatte in der Vergangenheit mehrfach von ihrer besonderen Verbindung zu Darci berichtet. Obwohl sie als Halbgeschwister mit getrennten Vätern aufgewachsen waren, waren die beiden stets unzertrennlich. In den sozialen Medien teilte die Britin häufig Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und beschrieb sie als beste Tante für ihren Sohn Alpha-Jax. Während der TV-Star mit "Geordie Shore" bereits 2011 berühmt wurde, hielt Darci sich eher aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Holly Hagan, November 2021

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, Charlotte Crosby und Sophie Kasaei

Instagram / darciirosee Darci und ihre Schwester Holly Hagan