Drogen? Erste Details zum Tod von Holly Hagans Schwester

Reality-TV-Star Holly Hagan (33) hat den tragischen Verlust ihrer 19-jährigen Schwester Darci bekannt gegeben. Darci verstarb am Montagabend im Krankenhaus, wie Holly am vergangenen Dienstag laut Mirror in einem emotionalen Social-Media-Post bestätigte. Laut der Polizei von Greater Manchester erkrankte die junge Frau schwer, nachdem sie mutmaßlich Drogen konsumiert hatte. Trotz der Bemühungen des medizinischen Personals erlag sie am Abend ihren Beschwerden. Die Familie bat um Privatsphäre, um den schweren Verlust zu verarbeiten.

In der Erklärung würdigte Holly die Arbeit der Rettungskräfte sowie des Personals des Manchester Royal Infirmary, die alles getan hätten, um ihrer Schwester zu helfen. Sie sei dankbar, dass sie die Möglichkeit hatte, bei Darci zu sein und sich von ihr zu verabschieden. Begleitet von Familie und Freunden sei Darci friedlich gestorben. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Todesursache dauern derzeit noch an. Öffentlich sparte Holly mit Details, um Spekulationen und falschen Berichten vorzubeugen.

Darci wird in den Erinnerungen ihrer Liebsten vor allem als lebensfrohe Person in Erinnerung bleiben. Sie brachte Lachen in die Familie und liebte es, Zeit mit ihrem kleinen Neffen zu verbringen. Einer ihrer Träume war es, eines Tages im sozialen Bereich zu arbeiten und Kindern zu helfen. Holly machte in ihrem Statement deutlich, wie sehr sie ihre Schwester vermisst, trägt aber auch die Hoffnung, dass diese sie als Schutzengel begleiten wird. Der herzzerreißende Verlust hat sie, wie sie selbst sagt, mit einer besonderen Stärke zurückgelassen, durch die sie ihre Familie nun unterstützen möchte.

Getty Images Holly Hagan im Februar 2017

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrer kleinen Schwester Darci

