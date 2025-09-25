Offene Fragen: Michelle Monballijns Schwester wird obduziert

Ein tragischer Verlust erschüttert Michelle Monballijns Familie: Ihre Schwester Aline ist plötzlich und unerwartet verstorben. In einer ergreifenden Instagram-Story teilte die Schauspielerin mit, dass selbst die Ärzte den plötzlichen Tod nicht erklären können und nun eine Obduktion angeordnet haben. Besonders schmerzhaft ist die Situation für den kleinen Sohn der Verstorbenen, der sich erst kürzlich von seiner Mutter verabschieden musste. "Wie soll ein Kind den Verlust seiner Mama verkraften? Ehrliche Antwort: Kaum oder nur sehr schwer", schreibt Michelle und drückt damit ihre tiefe Betroffenheit aus.

Doch nicht nur der achtjährige Sohn der Verstorbenen ist nun in tiefer Trauer – auch Michelle erinnert sich schmerzlich an ihre eigene Kindheit und zieht eine tragische Parallele: Ihre Schwester hatte damals ebenfalls früh ihre Mutter verloren. "Das hat uns unzertrennlich gemacht", schreibt sie. Nun muss die Reality-TV-Bekanntheit erneut in diese Rolle schlüpfen: "Dieses Mal für meinen Neffen. Auch wenn es für mich kaum auszuhalten ist, werde ich ihn halten, ihm Kraft geben und alles dafür tun, dass er diesen Schmerz irgendwann tragen kann." Michelle scheint fest entschlossen, trotz ihres eigenen Kummers eine wichtige Stütze für den Jungen zu sein.

Die Nachricht vom plötzlichen Tod hat Familie und Freunde zutiefst erschüttert. Michelle teilte den tragischen Verlust vor wenigen Tagen auf Instagram mit: "Ich habe soeben erfahren, dass meine liebste Schwester Aline verstorben ist. Herzstillstand. Einfach so. Die Ärzte konnten sie einfach nicht zurückholen." Die Familie hofft nun auf Antworten, die die Obduktion des Leichnams liefern könnte.

Anzeige Anzeige

Imago Michelle Monballijn, Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Michelle Monballijn, TV-Star

Anzeige Anzeige