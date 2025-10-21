Nach der Trennung: Mike Cees legt den Namen Monballijn ab

Mike Cees (38) lässt die Vergangenheit hinter sich: Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Michelle Monballijn verkündete er auf Instagram, dass er den Namen Monballijn ablegen werde. In seiner Story erklärte der Realitystar: "Nach allem, was war, nach Reality, Streit, Höhen und Tiefen, lege ich den Namen Monballijn ab." Dieser Schritt markiere für ihn ein neues Kapitel in seinem Leben. "Ein Zeichen für den Start in ein neues Kapitel", fügte er hinzu. Seine Botschaft endet mit deutlichen Worten: "Das hier ist Zukunft. Das hier ist Ceesium."

Der 38-Jährige erläuterte weiter, dass es sich bei "Ceesium" nicht nur um einen neuen Begriff, sondern um einen Neuanfang handle – geprägt von Klarheit, Ehrlichkeit und Liebe. Er sprach von "neuen Wegen, neuen Chancen, neuen Menschen" und betonte, dass es für ihn nun um die Zukunft gehe. Sein Social-Media-Statement zeigt, dass er Entschlossenheit und Optimismus ausstrahlen möchte. Mit diesen Worten scheint er seinen Blick nach vorne zu richten und die Ereignisse der letzten Jahre hinter sich zu lassen.

Vor drei Wochen hatte Michelle bei einer Veranstaltung offen über ihre Ehe mit Mike gesprochen. Die Schauspielerin gab damals zu, dass sie ihre Entscheidung, ihn zu heiraten, bereut. "Ich muss ehrlich zu mir sein. Ich bereue es", erklärte Michelle damals im Promiflash-Gespräch. Sie blickte zurück auf die Beziehung, die 2020 begann, und scherzte zugleich über ihren Fehltritt: "Ich weiß nicht, was ich da veranstaltet hab. Was da mit meinen Synapsen falschgelaufen ist zu der Zeit – ohne Scheiß. Ich habe sehr viel gelernt daraus. Es wird mir nicht mehr passieren. Vorher hacke ich mir ein Bein ab. Ehrlich. Ich denke mir immer so: Was war denn da?"

Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

IMAGO / Panama Pictures Michelle Monballijn, Oktober 2025

