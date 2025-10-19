Michelle Monballijn gewährt Einblick in ihre ADHS-Diagnose

Michelle Monballijn hat in der Sendung "Reality Check" von RTL offen über ihre Diagnose ADHS gesprochen. Die Schauspielerin erzählte, wie sie nach einem Arztbesuch endlich Klarheit über viele ihrer Lebenserfahrungen erhielt. "Ich hab irgendwann beim Arzt gesessen und mich gefragt: 'Was stimmt denn eigentlich nicht mit mir? Ich habe für alles so viel Empathie.'" Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur Familienstrukturen sie geprägt hatten, sondern auch ADHS eine Rolle spielt. "Das hat mir rückblickend einiges erklärt", erklärte sie.

Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin beschreibt die Arbeit an sich selbst und mit ihrer Diagnose als einen klaren Wendepunkt. "Wenn du das weißt, kannst du super damit umgehen. Vorher war das so, du sitzt im Ferrari und hast nur Fahrradbremsen", offenbarte sie und verdeutlichte damit den inneren Druck, der sie oft ausbremste. Die Diagnose half ihr, Muster aus der Familie zu erkennen und neue Routinen zu entwickeln, die ihr Fokus, Ruhe und Struktur geben.

Michelle sprach allerdings nicht nur offen über ihre ADHS-Diagnose, sondern auch über ihre Erfahrungen im Reality-TV. Besonders prägte sie ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars mit Ex-Mann Mike Cees (38). Sie berichtete, dass sie sich während der Dreharbeiten innerlich entfernt fühlte und sich später kaum noch als die gleiche Person wahrnahm. "'Sommerhaus der Stars' habe ich mir teilweise im Nachhinein nicht angeschaut, weil ich über mich gedacht habe: 'Ich erkenne diese Frau da nicht'", schilderte sie.

