Michelle Monballijns Schwester ist überraschend verstorben

Michelle Monballijn musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Schwester Aline ist völlig überraschend verstorben. In einem emotionalen Instagram-Beitrag teilte die Schauspielerin ihre Gedanken und ihre tiefe Trauer mit. "Ich habe soeben erfahren, dass meine liebste Schwester Aline verstorben ist. Herzstillstand. Einfach so. Die Ärzte konnten sie einfach nicht zurückholen", schrieb die Influencerin und machte ihre Fassungslosigkeit deutlich. Aline hinterlässt einen achtjährigen Sohn, der nun ohne seine Mama aufwachsen muss. "Bitte betet für den Kleinen. Es zerreißt mir das Herz", fügt Michelle hinzu.

Weitere Details zum plötzlichen Tod der geliebten Schwester gab die Schauspielerin nicht preis. Wie wichtig Familie für die TV-Bekanntheit ist, macht Michelle immer wieder deutlich. Im Netz zeigt sie sich immer wieder im Kreise ihrer Liebsten. Die Moderatorin hat zwei Kinder aus ihrer Beziehung mit dem Autor Joachim Masannek. Zu einem niedlichen Urlaubsfoto mit ihren Kleinen schrieb Michelle vor einigen Wochen im Netz: "Beste Entscheidung für mich, Mama zu sein. Ich bekomme jetzt schon so viel Liebe zurück und bin so gern mit beiden Kids unterwegs."

Schon vor dem plötzlichen Tod ihrer Schwester hatte Michelle keine einfachen Wochen hinter sich. Anfang September wurde sie in ihrem Treppenhaus in Bernau brutal von einem Nachbarn angegriffen. "Er hat erst herumgeschrien und mich mehrfach beleidigt. Dann baute er sich vor mir auf und wollte mich nicht weitergehen lassen. Er hat mich an der Schulter gezogen und meinen Kopf zweimal gegen die Wand gestoßen", berichtete sie damals gegenüber Bild. Nach dem Vorfall kontaktierte Michelle ihren Anwalt, der rechtliche Schritte gegen den Nachbarn eingeleitet habe.

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn im September 2024

ActionPress / Francesco Gulotta Michelle Monballijn, Schauspielerin

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin