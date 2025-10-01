Michelle Monballijn bereut die Ehe mit Ex-Mann Mike Cees

Michelle Monballijn, bekannt aus der Schauspielbranche, hat bei der Veranstaltung "Angels Night" von Flocke (26), mit bürgerlichem Namen Kevin Platzer, ein bedeutendes Geständnis abgelegt. In einem Gespräch mit Promiflash gestand sie offen, dass sie ihre Ehe mit dem Reality-TV-Star Mike Cees (38) bereut. Die Beziehung der beiden, die 2020 begann und ein Jahr später in einer Hochzeit gipfelte, sorgte insbesondere durch ihren gemeinsamen Auftritt im Sommerhaus der Stars für Schlagzeilen. Viele Zuschauer kritisierten damals Mikes dominantes Verhalten gegenüber Michelle, was nun, nach der Trennung und Scheidung, von ihr bestätigt wird.

Mit erstaunlicher Direktheit spricht die Schauspielerin nun über ihre damalige Fehlentscheidung. "Ich muss ehrlich zu mir sein. Ich bereue es", erklärte Michelle im Interview und sparte dabei nicht an klaren Worten. Sie reflektierte humorvoll und doch ernsthaft über ihre Vergangenheit, sprach von einem Lernprozess und meinte: "Ich weiß nicht, was ich da veranstaltet hab. Was da mit meinen Synapsen falsch gelaufen ist zu der Zeit – ohne Sch*iss. Ich habe sehr viel gelernt daraus. Es wird mir nicht mehr passieren. Vorher hacke ich mir ein Bein ab. Ehrlich. Ich denke mir immer so: Was war denn da?"

In der Zwischenzeit hat Michelle in ihrem neuen Lebensabschnitt offenbar zu sich selbst gefunden und genießt ihren Alltag in vollen Zügen. Sie feiert die Freiheiten, die sie sich zurückerobert hat, und beschreibt ihren Alltag als befreit und selbstbestimmt. Die Schauspielerin betont, dass sie sich wieder ganz auf ihre eigenen Bedürfnisse und Vorlieben besinnen kann – eine Rückbesinnung, die sie offenbar mit viel Lebensfreude auskostet. Wer Michelle heute erlebt, sieht eine Frau, die stark und entschlossen aus ihrem bisher wichtigsten Lebenslernprozess hervorgegangen ist.

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, 2022

IMAGO / Eventpress Michelle Monballijn, TV-Star