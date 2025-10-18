"Blockiert": Michelle Monballijn bricht mit Ex Mike Cees

Michelle Monballijn hat nun endgültig mit ihrem Ex-Mann Mike Cees (38) abgeschlossen. In einem Gespräch für den "Reality Check" von RTL betonte die Schauspielerin, dass sie mit der Vergangenheit Frieden geschlossen hat und nun ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen hat. "Es ist endgültig Geschichte. Den richtigen Cut konnte ich erst machen, nachdem ich wusste: Es ist vorbei: blockiert und fertig", erklärte Michelle offen. Der entscheidende Punkt für das Scheitern der Beziehung sei für sie das Fremdgehen von Mike, der 2020 als Verführer bei Temptation Island einem breiten Publikum bekannt wurde, gewesen. "Da gab es für mich keinen Weg zurück mehr", stellte sie klar.

Die Beziehung zwischen Michelle und Mike begann im Jahr 2020 und mündete bereits ein Jahr später in einer Hochzeit im Rahmen der Veranstaltung "Angels Night" des Veranstalters Flocke. Doch ihre Ehe wurde vor allem durch den gemeinsamen Auftritt in der Show Das Sommerhaus der Stars geprägt, wo viele Zuschauer Mikes Verhalten gegenüber Michelle als belastend empfanden. Mittlerweile sind die beiden getrennt und geschieden. Michelle blicke zwar ohne Reue auf das Kapitel "Show" zurück, zeigte sich allerdings auch nachdenklich in Bezug auf ihre Ehe: "Ich bereue es nicht, dass ich die Shows gemacht habe. Ich weiß ja jetzt, warum das so war. Über viele Sachen ärger ich mich. Aber ich kann es nicht mehr ändern."

Die turbulente Beziehung und die öffentliche Wahrnehmung des Reality-TV-Stars Mike und der Schauspielerin Michelle, die weitere Auftritte im Reality-TV plant, hatten über die Jahre hinweg für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Michelle selbst hatte bereits im Vorfeld zugegeben, dass die Ehe mit dem DJ für sie eine Belastung gewesen sei. Nun hat Michelle mit einem klaren Schnitt ihre Vergangenheit hinter sich gelassen – sowohl emotional als auch durch die konsequente Abkehr von ihrem Ex. Die Schauspielerin, die bereits Auftritte in Serien wie "Watzmann ermittelt", "Die Rosenheim Cops" oder Tatort verbuchen kann, hebt hervor, dass sie nun wieder stärker auf sich selbst hört – eine Rückbesinnung, die sie sichtlich mit neuer Lebensfreude erfüllt.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt"

RTL Mike Cees und Michelle Monballijn bei "Prominent getrennt"

IMAGO / Eventpress Michelle Monballijn, TV-Star