Michelle Monballijn meldet sich nach dem Tod ihrer Schwester

Michelle Monballijn trauert um ihre jüngere Schwester Aline, die völlig unerwartet verstorben ist. Nachdem diese Nachricht gestern für Erschütterung gesorgt hat, gibt die Schauspielerin nun ein Update zu ihrer Gefühlslage. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich danke jedem von euch für eure Nachrichten und Anteilnahme. Ich kann heute nicht darauf eingehen, aber euer Mitgefühl kommt bei mir an und unterstützt meine Familie und mich." Die Reality-TV-Bekanntheit verspricht, sich nach diesem Schicksalsschlag besonders um den Sohn ihrer Schwester zu kümmern.

Für Michelle kam der Verlust ihrer Schwester Aline vollkommen überraschend. "Ich bin zutiefst erschüttert, weil ich meine Schwester vor wenigen Tagen noch gesehen habe. Es war alles in Ordnung. Keine Anzeichen. Nix", versichert sie ihren Fans im Netz. Gestern habe Aline dann aus dem Nichts an Atemnot gelitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo es dann aber schon zu spät gewesen sei. "Es ist für mich unbegreiflich. Der Schmerz sitzt so tief. Mein Kopf fühlt sich so an, als wäre er in Watte gepackt. Warum nur? Meine Schwester war acht Jahre jünger als ich. Das ist einfach zu jung", berichtet Michelle.

Michelles Gedanken sind in dieser Zeit bei ihrem Neffen und ihrem Schwager. Sie selbst ist ein absoluter Familienmensch und stolze Mama zweier Kinder aus ihrer Beziehung mit Joachim Masannek. Die Familie erlebte vor einigen Wochen bereits eine schwere Zeit, nachdem die 46-Jährige in ihrem Treppenhaus von einem Nachbarn attackiert wurde. Bei dieser Eskalation war ihr Nachwuchs nicht im Haus, doch auch an ihnen geht der Nachbarschaftsstreit nicht spurlos vorbei. "Meine Tochter ist superentspannt und harmoniebedürftig. Doch selbst sie ist einmal eingeschritten, weil die Nachbarn mich einfach permanent angehen", schilderte Michelle kürzlich im Promiflash-Interview.

ActionPress / Francesco Gulotta Michelle Monballijn, Schauspielerin

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

