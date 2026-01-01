"Vampire Diaries"-Star Michael Trevino wird erstmals Vater

Michael Trevino (40) versüßt seinen Fans den Jahreswechsel mit tollen Nachrichten: Der Schauspieler wird zum ersten Mal Vater. Das verkündet er stolz auf Instagram mit einem Schwarz-Weiß-Video, das zunächst die Liebesgeschichte der werdenden Eltern, angefangen mit ihrer Hochzeit, zeigt. Nach einem Ausschnitt der Hochzeitsrede von Michaels Vater, der sich mit 70 Jahren schon bald Enkelkinder wünscht, sind er und seine Frau Bregje Heinen im Krankenhaus zu sehen, wo sie die ersten Ultraschallbilder zu sehen bekommen. Ein Fotoshooting in einem Automaten zeigt schließlich den schon groß gewachsenen Bauch des Models. "Wir hatten ein großartiges Jahr, ich verspreche, dass das nicht noch ein Hochzeitsvideo ist", schreibt der Vampire Diaries-Star augenzwinkernd unter den Clip und fügt ein Baby-Emoji hinzu.

Unter dem Post gratulieren nicht nur die Fans, sondern auch jede Menge prominente Freunde und Co-Stars aus "Vampire Diaries". Unter anderem schreibt Candice King (38): "Ich freue mich so sehr für euch, Leute! Ganz viel Liebe an Mama und Papa!" Auch Nina Dobrev (36) meldet sich zu Wort. "Perfekte Perfektion!", meint die Hauptdarstellerin der Serie glücklich. Unter den Gratulanten finden sich zudem Twilight-Star Kellan Lutz (40), Model Barbara Fialho (38) und Schauspielerin Sara Canning (38).

Für Michael und Bregje beginnt nun das nächste Kapitel in ihrer Beziehung. Die beiden gaben sich erst im Juni dieses Jahres das Jawort, nachdem sie sich etwa ein halbes Jahr zuvor am Weihnachtstag verlobt hatten. Ihre Hochzeit verkündete der 40-Jährige ebenfalls bei Instagram, indem er die romantischen Fotos der Zeremonie und Feier teilte. Die Aufnahmen zeigten nicht nur ihn selbst im eleganten Smoking, sondern vor allem die Braut in einer spitzenbesetzten Robe mit einem langen Schleier. "Mr. & Mrs. Trevino. 20.06.2025", kommentierte Michael die Bilder schlicht.

