Michelle Monballijn hat sich im Sommerhaus selbst "verloren"

Michelle Monballijn spricht offen über eine Zeit, die sie bis heute beschäftigt: Im RTL-Format "Reality Check" blickt die Schauspielerin auf ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars zurück, wo sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Mike Cees (38) antrat. Sie schildert, dass sie sich während der Dreharbeiten innerlich entfremdet habe und sich im Nachhinein kaum wiedererkannte: "'Sommerhaus der Stars' habe ich mir teilweise im Nachhinein nicht angeschaut, weil ich über mich gedacht habe: 'Ich erkenne diese Frau da nicht.' Ich habe mir selber die Augen zugehalten, [...] Ich habe mich verloren in der Zeit."

Die 46-Jährige, die von einer ländlichen Kindheit in die Welt des Reality-TV wechselte, machte sich nicht nur durch "Das Sommerhaus der Stars" einen Namen, sondern auch durch Formate wie Prominent getrennt oder Der Bachelor. Sie erklärt, dass das Leben vor der Kamera herausfordernd sein kann – und die Reality-Welt ein Umfeld ist, in dem oft Extreme aufeinandertreffen. "Das sind Grenzerfahrungen", erklärt Michelle, fügt jedoch hinzu: "Ich mag es, immer wieder Menschen kennenzulernen, die einen Dachschaden haben. Die haben alle große Defizite."

Michelles gemeinsame Teilnahme am Sommerhaus der Stars mit Mike sorgte damals für Schlagzeilen. Vor allem Mike geriet wegen seines Verhaltens gegenüber seiner Partnerin in die Kritik. Rückblickend kamen beide zu dem Schluss, dass es noch viel zu früh für das Format war. "Wir waren noch nicht stark genug, wir waren noch nicht lange zusammen, wir kannten uns noch nicht so gut", erklärte der DJ gegenüber Promiflash. Seit 2023 geht das einstige Paar jedoch getrennte Wege – und Michelle bereut, den ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidat geheiratet zu haben.

IMAGO / BOBO Michelle Monballijn, Schauspielerin

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

IMAGO / Panama Pictures Michelle Monballijn, Oktober 2025