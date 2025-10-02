Michelle Monballijn wirft Kim Virginia Manipulation vor

Michelle Monballijn und Kim Virginia Hartung (30), die ehemaligen Teilnehmerinnen der Realityshow Prominent getrennt, stehen im Zentrum eines Konflikts. Während sich die beiden Frauen zunächst gut miteinander verstanden, ist die Schauspielerin Michelle inzwischen auf Konfrontationskurs mit der Influencerin Kim gegangen. Auf der Angels Night von Flocke (26) erhob Michelle im Promiflash-Interview schwere Vorwürfe: Kim habe sie während der Dreharbeiten versucht zu manipulieren und gegen andere Kandidatinnen aufzuwiegeln. Michelle lehnte dies jedoch ab. "Sie hat gesagt: 'Wenn du da nicht mitmachst, bist du nicht in meinem Team.' Da habe ich gesagt, nicht mit mir", erklärte sie.

Doch die Spannungen zwischen den beiden Frauen scheinen keineswegs einem Ende entgegenzugehen. Im selben Interview offenbarte Michelle, dass ein mögliches Wiedersehen der beiden im Fernsehen explosives Potenzial birgt. Sie bezeichnete Kim als "unberechenbar" und beschuldigte sie, andere gezielt zu provozieren und psychologisch unter Druck zu setzen. "Wenn du nicht nach ihrer Pfeife tanzt, die will dich zerstören", äußerte sie über die Reality-TV-Bekanntheit. Allerdings glaubt Michelle, dass Kim vor ihr Respekt habe und sich nicht trauen würde, sie anzugreifen. "Da müsste die richtig Kohle kriegen", fügte sie hinzu.

Der Streit zwischen Michelle und Kim ist nicht die erste Kontroverse, die die Reality-Teilnehmerin begleitet. Bereits in der Vergangenheit sah sich Kim schweren Vorwürfen ausgesetzt, ihre Geschichten und Tragödien könnten inszeniert sein, um Aufmerksamkeit zu erregen. Michelle selbst hatte sich schon einmal von Kim distanziert und ihre Zweifel an deren Echtheit geäußert. Trotz oder gerade wegen dieser Geschichten bleibt Kim ein beständiger Diskussionspunkt im Promi-Kosmos – und liefert sowohl Kritikern als auch Unterstützern kontinuierlich neuen Stoff für Spekulationen.

Collage: Michelle Monballijn und Kim Virginia Hartung

Michelle Monballijn, 2024

Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

