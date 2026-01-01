Diese Superheldenrollen entgingen Timothée Chalamet knapp

Timothée Chalamet (30) hat es bis ganz nach oben geschafft und doch gingen ihm einige Traumrollen durch die Lappen. Der Hollywoodstar, der kurz vor seinem 30. Geburtstag steht, soll sich in mehreren großen Franchise-Castings versucht haben, darunter auch für einen berühmten Superhelden. Bekannt wurde das jetzt durch eine neue Online-Diashow von Just Jared, die die verpassten Chancen des Dune-Anführers auflistet. Die Zusammenstellung erschien in dieser Woche im Netz und sorgt seitdem für Gesprächsstoff bei Fans, die neugierig scrollen, welche Blockbuster mit Timothée an der Spitze hätten entstehen können.

Die Diashow zeichnet seinen Weg vom TV-Debüt bei Law & Order im Jahr 2009 bis zu den großen Kinoleinwänden nach und hält dabei einige Aha-Momente bereit. Timothée, der inzwischen zweifach als Bester Schauspieler für den Oscar nominiert wurde, ist aus Top-Produktionen nicht mehr wegzudenken. Er trägt das "Dune"-Franchise, spielte sich mit Arthouse- und Studiofilmen gleichermaßen ins Zentrum der Aufmerksamkeit und stand mit Schwergewichten der Branche vor der Kamera. Umso spannender lesen sich die Rollen, die er trotz Auditions nicht bekommen hat, darunter eine ikonische Superheldenfigur, die längst ein fester Bestandteil der Popkultur ist.

Timothée erzählte Rolling Stone U.K., dass er für große Filmreihen vorsprach, darunter "Divergent", "Maze Runner" und sogar "Spider-Man". Oft bekam er jedoch dasselbe Feedback: Er habe nicht den passenden Körperbau. Sein Agent riet ihm zeitweise sogar, sich nicht mehr für solche Blockbuster zu bewerben, da er kaum an Gewicht zulegen konnte. Timothée sagte rückblickend, er habe lange an Türen geklopft, die sich nicht öffneten, bis er bewusst einen anderen Weg einschlug, der sich später als entscheidend für seine Karriere erwies. Auch beim Casting für Peter Parker unterlag er schließlich Tom Holland (29), blickt heute aber gelassen auf diese Erfahrungen zurück.

Abseits der Casting-Gerüchte bleibt Timothée für viele auch privat interessant. Der gebürtige New Yorker, der in Interviews gern zwischen Englisch und Französisch wechselt, pflegt eine enge Verbindung zu seiner Familie und spricht häufig darüber, wie wichtig ihm seine Freunde aus der Jugend geblieben sind. In Pausen zwischen Drehs taucht der Schauspieler gern ab, sammelt Energie bei Musik, Basketball, Spaziergängen durch seine Heimatstadt und bei seiner Partnerin Kylie Jenner (28). Auf roten Teppichen zeigt sich der Modefan experimentierfreudig, setzt auf mutige Silhouetten und sorgt regelmäßig für Styling-Momente, über die Fashion-Insider schwärmen. Genau diese Mischung aus Bodenhaftung und Glamour macht ihn für Fans so greifbar; unabhängig davon, welche Franchise-Rolle am Ende zu ihm kommt.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Imago Zendaya und Timothée Chalamet bei der Special Screening von "Dune" in London, Oktober 2021

Imago Adam Sandler und Timothée Chalamet auf einem Basketballplatz, 2023

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025