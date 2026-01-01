Diese "Fantastic Four"-Szene war für Jessica Alba der Horror

Jessica Alba (44) hat beim Red Sea Film Festival über eine Szene gesprochen, die sie bis heute belastet: die Brückensequenz aus "Fantastic Four" von 2005 in New York, in der ihre Figur Sue Storm sich ausziehen muss, um unsichtbar zu werden. Vor Publikum erzählte die Schauspielerin, sie habe diesen Moment "wochenlang gefürchtet" und empfand ihn als "sehr demütigend". Gegenüber den Anwesenden, wie Variety berichtet, sagte sie, sie sei in einer eher konservativen Familie groß geworden und sei selbst eine zurückhaltende Person. Der Rückblick kommt fast 20 Jahre nach ihrem Marvel-Debüt und macht deutlich, wie sehr dieser Dreh damals an ihr zerrte.

Gleichzeitig stellte die frühere "Invisible Woman" klar, dass ihre Wertschätzung für die Figur davon unberührt bleibt. Sie habe Sue geliebt, weil sie gängige Klischees im Action- und Superheldengenre durchbrochen habe: mütterlich und warm, aber bestimmt, mit klarer Haltung und eigener Stimme. "Oft müssen Frauen in diesen Geschichten gerettet werden", sagte Jessica. "Das war damals so. Heute ist es anders." Die "Fantastic Four"-Filme von 2005 und 2007 bekamen zwar gemischte Kritiken, lockten aber ein großes Publikum und galten als Wegbereiter für die Superheldenwelle der folgenden Jahre. An ihrer Seite standen damals Ioan Gruffudd als Reed Richards, Chris Evans (44) als Johnny Storm und Michael Chiklis (62) als Ben Grimm. Den Anzug hat Jessica längst abgelegt, die Fackel trägt inzwischen Vanessa Kirby (37) in "The Fantastic Four: First Steps" – mit Pedro Pascal (50), Joseph Quinn (31) und Ebon Moss-Bachrach im Team.

Gesehen hat Jessica, die ihre Trennung von Cash Warren Anfang dieses Jahres bekanntgab, die neue Interpretation von Sue Storm allerdings noch nicht. Zuhause läuft das Programm nach Familienregeln, wie die Unternehmerin schmunzelnd erzählte: "Ich schaue solche Filme normalerweise mit meinen Kindern, und wenn Sonic draußen ist, will mein Sohn ihn 85-mal hintereinander sehen", so die Mutter von drei Kindern. Familienfilme würden im Alba-Haushalt von den Kids bestimmt, doch sie wolle sie noch überreden, denn Marvel-Filme seien "so spaßig".

Imago Jessica Alba bei der Baby2Baby Gala 2025

Getty Images Jessica Alba, März 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba in Mexiko-Stadt, März 2025