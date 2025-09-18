Gericht prüft: War Samuel Kochs Unfall ein Arbeitsunfall?

Vor knapp 15 Jahren erschütterte ein tragischer Unfall bei der TV-Show Wetten, dass..? die Öffentlichkeit: Samuel Koch (37) stürzte während einer spektakulären Wette und zog sich eine Querschnittslähmung zu. Der heutige Schauspieler und Autor hatte versucht, mit Sprungstiefeln über anrollende Autos zu springen, als ihn der vierte Wagen erfasste. Am 24. September befasst sich nun das Bundessozialgericht in Kassel mit der Frage, ob dieser Sturz als Arbeitsunfall gilt. Laut 20min stellte Samuel bereits 2020 einen Antrag auf Anerkennung, doch die Vorinstanzen lehnten dies ab.

Die bisherigen Gerichte argumentierten 20min zufolge, dass Samuel weder als Beschäftigter noch als Ehrenamtlicher für den Sender tätig gewesen sei. Auch ein Versicherungsschutz habe nicht bestanden, da er das Risiko im Eigeninteresse eingegangen sei und bei der Wette quasi als sein "eigener Regisseur" gehandelt habe. Zudem wurde der Vertrag mit dem ZDF als "unentgeltlicher Mitwirkendenvertrag" eingestuft, was nach Auffassung der Vorinstanzen keinen Unfallversicherungsschutz bietet. Ob das Bundessozialgericht diese Sicht bestätigt oder aufhebt, bleibt jetzt abzuwarten.

Abseits des juristischen Streits richten Samuel und seine Frau Sarah Elena Koch ihren Blick nach vorn: Sie wünschen sich ein Kind. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2016 träumen beide nun von Familienzuwachs. Sarah sprach kürzlich offen über diesen Herzenswunsch und machte deutlich, wie sehr die Sehnsucht nach einem kleinen Wunder sie verbindet. Trotz aller Hürden, die Samuels gesundheitliche Situation mit sich bringt, zeigt sich das Paar gefestigt. Fans und Wegbegleiter zeigen sich von dem Paar inspiriert und warten gespannt auf die nächsten Entwicklungen.

Galuschka,Horst Samuel Koch bei der "Trolls – Gemeinsam stark"-Premiere 2023

Getty Images Samuel Koch im Dezember 2010 in Düsseldorf

Getty Images Samuel und Sarah Elena Koch 2018 beim Filmfestival in München