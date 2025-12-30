Comeback: Cody Simpson unterschreibt Plattenvertrag in L.A.

Cody Simpson (28) meldet sich offiziell als Musiker zurück – und macht gleich Nägel mit Köpfen. Am Sonntag teilte der 28-Jährige auf Instagram ein kurzes Video, in dem er seine Rückkehr ins Studio und auf die Bühne ankündigte. Der australische Sänger, der sich zuletzt dem Leistungssport verschrieben hatte, will wieder Vollzeit Musik machen. Wenige Stunden später folgte das nächste Update: Cody sitzt am Flughafen und fliegt nach Los Angeles, um einen neuen Plattenvertrag zu unterschreiben. "Es sind zwei Tage nach Weihnachten 2025 und ich warte am Flughafen auf meinen Flug zurück nach L.A., um einen neuen Plattenvertrag zu unterschreiben und meine Musikkarriere neu zu starten", schrieb er online. Dazu verriet er, er fühle sich "wieder 17", fast wie Zac Efron (38) im Film.

In seinem Post mischte Cody Vorfreude mit offenen Worten über Zweifel. "Ich bin aufgeregt, nach meiner Schwimmkarriere Vollzeit zur Musik zurückzukehren, aber ich habe auch Angst, denn was, wenn ich mich in der Industrie wieder verliere und was, wenn es nicht so klappt, wie ich es mir wünsche", schrieb er über das Clip-Video. Gleichzeitig zeigte der Entertainer Kampfgeist: Seine "Athleten-Mentalität" helfe ihm, dranzubleiben, große Venues zu spielen und die Verbindung mit möglichst vielen Menschen zu suchen. Der Deal in L.A. soll nun der Startschuss für die nächste Phase werden. Nach einer Phase, in der er neben dem Training auch sporadisch Schauspielprojekte annahm, richtet der Australier seinen Fokus wieder komplett auf Songs, Bühne und Fans.

Cody, der als Teenager 2013 mit Ohrwürmern wie "Pretty Brown Eyes", "La Da Dee" oder "Crazy But True" bekannt wurde, hatte in den vergangenen Jahren abseits des Rampenlichts neue Disziplin bewiesen – im Pool und im Alltag. In Gesprächen blickte er zuletzt immer wieder auf seine Reise zurück und kündigte an, musikalisch persönlicher zu werden. "Es fühlt sich so neu und aufregend an", freute er sich im Interview mit Daily Telegraph.

Getty Images Cody Simpson im Juni 2022

Getty Images Cody Simpson bei der Olympiaqualifikation im 100 Meter Freistil

Getty Images Cody Simpson im Juni 2023 in Melbourne