Diese Stars saßen schon im Twin-Towers-Gefängnis in L.A. ein

Nick Reiner (32) sitzt nach seiner Festnahme im berüchtigten Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles – und das wegen eines ungeheuren Verdachts. Dem Co-Autor von "Being Charlie" werden zwei Fälle von Mord ersten Grades zur Last gelegt, nachdem seine Eltern Rob (†78) und Michele am Nachmittag des 14. Dezember in ihrem Haus in Brentwood mit Stichverletzungen gefunden worden waren. Laut Totenschein starben beide binnen Minuten an "mehrfachen scharfen Gewalteinwirkungen" durch ein Messer. Nick soll den Tatort verlassen haben und wurde noch am selben Abend festgenommen. Wie TMZ berichtet, steht er in Haft unter Suizidüberwachung. Der nächste Gerichtstermin ist für den 7. Januar 2026 angesetzt. Untergebracht ist Nick in einer Einrichtung, die eine lange Liste prominenter Insassen kennt.

Das Twin-Towers-Gefängnis gilt als größtes psychiatrisches Gefängnis der USA und hat eine prominente Vergangenheit: Paris Hilton (44) verbrachte dort 2007 im Zuge ihrer 45-tägigen Haft wegen eines Bewährungsbruchs kurzzeitig Zeit, wie mehrere Medien damals berichteten. Harvey Weinstein (73) wurde 2021 aus New York dorthin verlegt, um sich weiteren Vorwürfen zu stellen. Auch Michael Jacksons (†50) Arzt Conrad Murray (72) war vorübergehend dort untergebracht, bevor er in andere Einrichtungen verlegt wurde. Weitere bekannte Namen, die laut Page Six im Twin Towers einsaßen: Robert Downey Jr., Jackass-Star Steve-O (51), der verurteilte Mörder Robert Durst und Rapper The Game (46). Ein Luxusknast ist es deshalb aber nicht. Der Beverly-Hills-Verteidiger Adam Michael Sacks schilderte Page Six: "Du willst dort nicht sein, es ist ekelhaft."

Rob und Michele, die am 14. Dezember in ihrem Zuhause ihr Leben verloren, wurden in den Stunden danach zum Mittelpunkt einer Familientragödie, die auch Hollywood berührt. Rob war seit Jahrzehnten als Comedy-Autor bekannt, Michele stand als Partnerin an seiner Seite, weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Nick, der als Mitautor an "Being Charlie" arbeitete, hatte sich in Interviews in der Vergangenheit offen über persönliche Kämpfe geäußert, während die Familie nach außen als eng verbunden galt. Freunde beschrieben die beiden Eltern in früheren Porträts als zugewandt und loyal. Aus dem Umfeld ist derzeit vor allem eines zu hören: Stille. In dieser Stille rücken die Spuren eines Familienlebens in den Vordergrund – gemeinsame Abende, geteilte Routinen, Erinnerungen an Alltagsszenen, die nun zu Reliquien wurden.

