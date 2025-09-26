Nach hartem Schicksalsschlag: Max Schradin zieht sich zurück

Max Schradin (47), ursprünglich bekannt durch seine Moderation von Gewinnspielen auf dem Sender 9Live und heute als Streamer aktiv, hat angekündigt, sich nach einem privaten Schicksalsschlag vorerst zurückzuziehen. In einer Instagram-Story bat er seine Fans darum, für seine Familie zu beten, und erklärte, bis auf Weiteres nicht mehr streamen zu wollen. Begonnen hatte die Tragödie für den 47-Jährigen ausgerechnet während eines gemeinsamen Livestreams mit seinen Kollegen Zarbex (27) und MontanaBlack (37) am vergangenen Sonntag, als ihn ein Anruf erreichte, der alles veränderte. "Einer von meinen Eltern ist gerade auf einem Fest umgefallen und ins Krankenhaus gekommen", berichtete er nach dem Telefonat aufgelöst, wie ein mittlerweile auf TikTok geteilter Clip aus dem Stream zeigt.

In den Tagen nach dem Vorfall wandte sich Max erneut an seine Community, um sich für die große Anteilnahme zu bedanken. "Ich mache gerade die schlimmste Zeit meines Lebens durch und hoffe sehr, dass alles gut wird", schrieb er am Dienstag auf Instagram. Zarbex bat seine und Max' Fans unterdessen darum, die Privatsphäre seines Freundes zu respektieren und sich mit Nachfragen zurückzuhalten. Zudem kündigte er an, Max besuchen zu wollen, um ihm in dieser schwierigen Phase beizustehen. Bezüglich der Identität des betroffenen Elternteils ließ Zarbex allerdings inzwischen laut Comicschau in einem weiteren Livestream durchblicken: "Seiner Mutter geht es gut, die ist weder gestorben noch gestürzt, noch sonst irgendetwas [...] Fakt ist, es ist ein Schicksalsschlag passiert."

Max, der seit 2021 auf Twitch aktiv ist, ist vielen seiner Zuschauer vor allem als lebensfroher Entertainer in Erinnerung: Bereits in seiner Zeit als Moderator von Call-in-Gewinnspielen in den 2000er-Jahren erlangte er große Bekanntheit und konnte nun online eine neue Zielgruppe für sich begeistern. Der aktuelle Schicksalsschlag rückt jedoch eine ernste Realität in den Vordergrund und zeigt, dass auch öffentlich bekannte Personen nicht vor schwierigen Phasen im Leben gefeit sind. Die Anteilnahme seiner Community ist groß; zahlreiche Fans senden ihm über die sozialen Medien Kraft und gute Wünsche.

Imago Max Schradin im August 2023

https://www.instagram.com/p/DKZS24IM4Ij Max Schradin, MontanaBlack und Zarbex im Juni 2025

Instagram / maximal_schradin Max Schradin, deutscher Moderator und Streamer