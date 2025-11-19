Viertes Baby: Enrique Iglesias und Anna sind "aufgeregt"

Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) zählen offenbar die Tage, bis ihr viertes Baby da ist – und die Vorfreude könnte kaum größer sein. Das verrät eine Quelle gegenüber People: "Sie sind total aufgeregt, und sie verbringen viel Zeit mit ihren anderen drei Kindern." Die beiden bereiten sich zu Hause auf den Familienzuwachs vor. Laut dem Insider sind sie "bereit für Veränderungen und ein kontrolliertes Chaos". Ihre Zwillinge Lucy und Nicholas sind sieben Jahre alt, Nesthäkchen Mary ist fünf. Der private Fokus liegt jetzt klar auf der Ankunft des neuen Familienmitglieds.

Bereits im August wurde bestätigt, dass die Sportlerin und der "Hero"-Interpret erneut Nachwuchs erwarten. Seitdem haben Anna und Enrique ihre Routinen spürbar auf Familienzeit ausgerichtet. Enrique hat seinen Tourneeplan zuletzt zurückgefahren, um mehr Zeit daheim zu verbringen. "Er liebt seine Fans und tourt unheimlich gern, aber seit er älter und Vater geworden ist, fällt es ihm schwerer, sie zu verlassen", erklärt der Informant weiter. Vater zu sein, sei ihm "sehr wichtig": "Anna und Enrique sind am glücklichsten, wenn sie zu Hause bei ihrer Familie sind."

Schon vor drei Monaten gab es erste Spekulationen rund um die Schwangerschaft. Fans hatten bemerkt, dass die Sportlerin in Miami immer wieder in besonders weiter und bequemer Kleidung unterwegs war. Für viele war das ein deutliches Zeichen. "Anna wurde in den letzten Wochen immer wieder in lockerer Kleidung gesehen. Da konnte man schon ahnen, dass etwas im Busch ist", berichtete ein Insider damals dem Magazin Hola!.

Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova, April 2009

Getty Images Enrique Iglesias gibt ein Konzert in Mumbai am 29. Oktober 2025

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern Nicholas, Lucy und Mary